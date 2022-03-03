banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Ciklos’ta bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
Gece yarısı silahlı saldırı!
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Meclis güven oylaması için toplandı
Meclis güven oylaması için toplandı
banner405
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Cittaslow Belediyeleri artık Google Maps’ta rahatlıkla bulunabilecek

03 Mart 2022 Perşembe 17:33
Cittaslow Belediyeleri artık Google Maps’ta rahatlıkla bulunabilecek

(03-03-2022…MHA)  Cittaslow Beledyeleri’nin Google Maps’ta bulunarak ülkemizin değerlerini dünyaya aktarmak adına gerçekleştirdikleri çalışmada imzalar Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde atıldı.

Ülkemizi temsil eden 5 Cittaslow Belediye Başkanları; Yeni Boğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Kıbrıs Yaşam Şirketi direktörü Eser Sonat, ülkemizdeki değerlerin, yolların, üretim alanlarının diğer ülkelerde ve Cittaslow Belediyeleri’nde Google Maps üzerinden erişebilecekleri bir protokole imza attılar.

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yaptığı konuşmada bu projeden şu şekilde bahsetti;

“Bu proje ülkemizin değerlerini tüm dünyaya aktarmak açısından çok verimli bir proje. Ülkemizi, Cittaslow Belediyeleri olarak 34 ülke ve 283 Kardeş Belediyemize temsil ediyoruz.”

Ülkemizi temsil eden 5 Cittaslow Belediyesinin kendi çabalarıyla yaptıkları organizasyonları dünyada bulunan Belediyelere aktarmak amacında olduklarını söyleyen Zurnacılar, bu anlamda Cittaslow Belediyelerine çok değerli katkılarını sağlayan Kıbrıs Yaşam Şirketi’ne, özellikle Kıbrıs Yaşam Şirketi direktörü Eser Sonat Bey’e ve katkı koyan herkese Cittaslow Belediyeleri adına teşekkür etti.

banner341
Bu projesi bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini söyleyen, Evergreen Developments ve iş ortaklarından Kıbrıs Yaşam Şirketi direktörü Eser Sonat, bu projenin kendileri için heyecan verici bir proje olduğunu söyledi.  Şirket politikalarına uygun olduğundan bu tarz projelere yatırım yapmak amacında olduklarına değinen Sonat, tüm Belediye Başkanlarına geldikleri için ve yapılan iş birliği için teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol sırasıyla; ve Kıbrıs Yaşam Şirketi direktörü Eser Sonat, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan olmak üzere imzalar atıldı.     

CİTTASLOW NEDİR?

Cittaslow, belediyelerin üye olabildiği, Merkezi İtalya'da bulunan uluslararası bir birliktir. Birliğin merkezi İtalya'nın Orvieto kentindedir. Birlik'in üyeler arasında seçilen bir başkanı, başkan yardımcıları ve Birlik'in faaliyetlerini sürdürmekle görevli Genel Sekreteri bulunmaktadır.

Cittaslow hareketinin kuruluş amacı kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesine, aynılaşmasının önüne geçilmesidir. Kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerin, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi, birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.  (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka
KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı
Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim