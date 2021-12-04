banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de
Acil Durum Hastanesi'nden acı haber!
Covid-19 yine can aldı!
Adı öğretmen olunca hiç yakışmıyor!
Adı öğretmen olunca hiç yakışmıyor!
Akaryakıt geldi!
Akaryakıt geldi!
banner404
Flaş Haber
Akaryakıt geldi!
Kapat

Cittaslow Belediyeler İzmir’de

Cittaslow ağına üye Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri, İzmir’de düzenlenen 15. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi’ne katıldı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 12:05
Cittaslow Belediyeler İzmir’de

KKTC Cittaslow Ağı’nı temsil eden belediyelerin temsilcileri, Perşembe günü başlayan ve bugün sona erecek fuara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın davetiyle İzmir’de bulunuyor.
Türkiye’den 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcı ve 58 ülkeden ziyaretçileri bir araya getiren fuar, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından organize edildi. 
Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cittaslow kentlerine özgü kültürel ürünlerin ve kentlerin doğasının tanıtıldığı fuarda, KKTC standında cittaslow kentlere özel ürünler sergilenerek, yerel ürünlerle ilgili tadım stantları kuruldu.  
KKTC standında, yerel halk dansları kıyafetleri, el işi ürünleri, ülkeye özgü yiyecek ve içecekler tanıtılıyor.

banner341
Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağ Başkanı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a, Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge ve Belediyelerin Cittaslow Koordinatörleri fuarda görev alıyor.
Fuar süresince Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakan yardımcısı, İzmir Vali Yardımcısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İz-Koop Başkanı Neptün Soyer ve birçok katılımcı belediye temsilcisi ve katılımcı tarafından ziyaret edilen KKTC standının büyük ilgi gördüğü kaydedildi.
Fuar süresince yapılan temaslar sonrasında İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek Cittaslow Ağı üreticilerini, ürünleriyle İzmir halkıyla buluşturacak, “Kıbrıs Günleri” projesi konusunda görüşmelerin de tamamlandığı ve tarih belirlenip etkinlik için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

 

banner360
Son Güncelleme: 04.12.2021 13:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ’de, ödüllü iki kısa filmin gösterimi yapıldı
DAÜ’de, ödüllü iki kısa filmin gösterimi yapıldı
Karasaç: “KKTC Hukuku’nda soyadı düzenlemesi kadın erkek eşitliği bakımından isabetli”
Karasaç: “KKTC Hukuku’nda soyadı düzenlemesi kadın erkek eşitliği bakımından isabetli”
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Uluçam: “Ekilebilir tarım arazilerinin azalması endişe verici”
Uluçam: “Ekilebilir tarım arazilerinin azalması endişe verici”
Özersay'dan akaryakıt tepkisi
Özersay'dan akaryakıt tepkisi
Rogers gündemi değerlendirdi
Rogers gündemi değerlendirdi
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği: “Kadın milletvekili sayısı istenilen düzeyde değil”
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği: “Kadın milletvekili sayısı istenilen düzeyde değil”
Acil Durum Hastanesi'nden acı haber!
Acil Durum Hastanesi'nden acı haber!
Adı öğretmen olunca hiç yakışmıyor!
Adı öğretmen olunca hiç yakışmıyor!
Tatar: “Satrançla öngörü yeteneğini geliştirenler hayatta da başarılı oluyor”
Tatar: “Satrançla öngörü yeteneğini geliştirenler hayatta da başarılı oluyor”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim