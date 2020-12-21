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Çitim: “Varlığımız için en büyük fedakarlığı yapanları minnetle anarak ölümsüzleştirmek bir numaralı vazifemiz olmalıdır”

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:54
Çitim: “Varlığımız için en büyük fedakarlığı yapanları minnetle anarak ölümsüzleştirmek bir numaralı vazifemiz olmalıdır”
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ÇİTİM: “VARLIĞIMIZ İÇİN EN BÜYÜK FEDAKARLIĞI YAPANLARI MİNNETLE ANARAK ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK BİR NUMARALI VAZİFEMİZ OLMALIDIR”

Türk İslam Kültür Cemiyeti Genel Başkan Vekili ve KKTC Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Erman Çitim, varoluşumuzu borçlu olduğumuz şehitlerimizi minnetle anarak, şehit ailelerinin yaşadıkları acıyı ve yaptıkları fedakarlığı anlamaya çalışmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. 
Çitim, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, “Varlığımız için en büyük fedakarlığı yapanları minnetle anarak ölümsüzleştirmek bir numaralı vazifemizdir” dedi.

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Kıbrıs Türk halkının yeryüzündeki varlığının devamı noktasında, en minnettar olunması gereken kesimin başında, halkı uğruna hayatını kaybeden şehitlerin geldiğini ifade eden Çitim, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Şehit ailelerinin acısını paylaşmak, bu ülkeyi milletimizin malı yapın şehitlerimizin ruhunu şad edecek, onları minnetle anmak da Türk Milletinin davası uğruna şehit düşenlerin ölümsüzlüğünün en büyük kanıtı olacaktır.
Bu vesileyle Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, sonsuz şükran ve minnetimizi bir kez daha ifade etmek isterim.”

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