Çıralı KKTC Londra Temsilciliği’ni ziyaret ederek son kitabını hediye etti

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Akupunktur Uzmanı İlkay Zihni Çıralı, KKTC Londra Temsilciliği’ni ziyaret ederek, kupa terapisi konusunda yazdığı ‘Cupping Therapy for Bodyworkers’ isimli son kitabını KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’ya takdim etti.

KKTC Londra Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuncalı, Çin tıbbı ve kupa terapisi alanında eğitim almış, bu konuda 5 dile çevrilmiş kitapları bulunan, çeşitli ülkelerde eğitim ve seminerler vermiş,Çıralı’ya teşekkür etti.

Çıralı’nın bilgi ve tecrübesiyle, meslek alanında yürüttüğü araştırmalarıyla, gerek İngiltere’de gerekse dünyanın farklı ülkelerinde alanında uzman bir isim olarak çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Tuncalı, Çıralı ’ya başarılar diledi.