banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0778
EURO
6.3899
Ani ölümü herkesi şok etti
ANİ ÖLÜMÜ HERKESİ ŞOK ETTİ
Çok acil kan aranıyor!
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR!
İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı
YOĞUN BAKIMA ALINDI
banner306

Çıralı Bakery adlı fırına 2 bin 128 Türk lirası para cezası

Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla kent sınırları içerisinde bulunan gıda işletmelerinin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

Çıralı Bakery adlı fırına 2 bin 128 Türk lirası para cezası

Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla kent sınırları içerisinde bulunan gıda işletmelerinin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:44
Çıralı Bakery adlı fırına 2 bin 128 Türk lirası para cezası

Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla kent sınırları içerisinde bulunan gıda işletmelerinin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Çıralı Bakery isimli fırın işletmesinde yapılan rutin kontrollerde, gıda hijyenine uygun olmayan koşullarda, aşırı rutubetli ve havasız bir ortamda muhafaza edilen; 1685.60 kg ekmek mayası, 950 kg tuz, 1450 kg şeker, 340 kg katkı maddesi/enzim, 384 kg yağ, 32 kg tahın, 75 kg çavdar unu, 24 adet yumurta, 50 kg susam ürününe imha edilmek üzere el konuldu. 

Genel hijyen kurallarına aykırı koşullarda yürütülen gıda faaliyetleri durdurularak mühürlendi. İşletmede tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi. 

banner317
SOYEL: GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİDİR
Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, gıdaların güvenliğinin insan yaşamının kalitesi ve sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, sağlık denetimlerinin bağımsız bir irade ve sadece tüketici sağlığı kriter alınarak yapılmakta olduğunu söyledi.

Soyel, Gıda Güvenliği kavramının global, bilimsel bir değer olduğunu, her ülkede ya da işletmede bu olguların değişmeksizin eksiksiz uygulanması gerçeğine vurgu yaptı. Soyel, hijyen sağlamada tespit edilen ihmallerin mazeretinin insan sağlığını korumaktan daha önemli olamayacağını, bu nedenle de işletme sahiplerinin her türlü sorumluluğu üstlenerek, yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti. 

GÜNGÖRDÜ: “BELEDİYE DENETLEMEDEN SORUNLAR GİDERİLMELİ” 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, işletmelerin, belediye denetimi korkusu olmaksızın kendi sorumluluk bilinci ve insan yaşamına saygı çerçevesindeki hizmetlerinin özelde kentimizin genelde de ülkemizin gelişimi için büyük önem taşıdığını, toplum güveninin temininin ise ekonomik bir katma değer yarattığının altını çizdi. 

Başkan Güngördü, “Denetimlere devam edeceğiz. Yasal mevzuat gerekliliklerinin tüm işletmeler tarafından temin edildiğinden emin olmak için kontroller sağlamak bizim görevimizdir. Halk sağlığının riske atıldığı durumlarda ise yasal işlemlerimiz devam edecektir” dedi. 
 

Son Güncelleme: 24.08.2019 16:17
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiFırınCezaPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: “Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz”
Erdoğan: “Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz”
Girne’de Kıbrıs Gecesi düzenlendi
Girne’de Kıbrıs Gecesi düzenlendi
Başbakan Tatar yarın Türkiye’ye gidiyor...
Başbakan Tatar yarın Türkiye’ye gidiyor...
Ani ölümü herkesi şok etti
Ani ölümü herkesi şok etti
Girne Belediyesi’nden çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Girne Belediyesi’nden çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapanışı Haluk Levent konseriyle yapacak
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapanışı Haluk Levent konseriyle yapacak
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza..
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza..
Oktay: “Lefke Gazi Lisesi öğrenci kayıtlarında mevzuata uygun hareket edilmiyor"
Oktay: “Lefke Gazi Lisesi öğrenci kayıtlarında mevzuata uygun hareket edilmiyor"
Kısa sürede kilo vermek, tehlikeli hastalıklara sürükler
Kısa sürede kilo vermek, tehlikeli hastalıklara sürükler
Uluçay: “Doğu Akdeniz'de işbirliği, gelecek 50 yıla katkı sağlayacaktır“
Uluçay: “Doğu Akdeniz'de işbirliği, gelecek 50 yıla katkı sağlayacaktır“

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim