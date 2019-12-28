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Çipsiz kimlik kartları ile ilgili açıklama

Çipsiz kimlik kartları ile ilgili açıklama

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:12
Çipsiz kimlik kartları ile ilgili açıklama

SAĞLAM KİMLİK KARTLARI GEÇERLİLİĞİNİ KORUMAKTADIR

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Nüfus Kayıt Dairesi son günlerde kamuoyunda yanlış yorumlarla farklı algılamalara yol açan KKTC Kimlik kartlarının eski “çipsiz” olanlarının yıl sonuna kadar değişmesi gerektiği yönündeki söylem ve duyumların doğru olmadığını açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, “Eski veya çipsiz diye tanımlanan kimlik kartlarını yıpranmış, kırılmış olmadığı sürece değiştirmek zorunlu olmadığı gibi, yıl sonuna kadar yeni ‘çipli’ kimlik alma gibi bir süre kısıtlamasıda yoktur.  KKTC eski “çipsiz” ve yeni ‘çipli’kimlik kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, geçerliliğini korumaktadır.” denildi.

Son Güncelleme: 28.12.2019 18:31
Anahtar Kelimeler:
Kimlik Kartİçişleri BakanlığıNüfus Kayıt Dairesi
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