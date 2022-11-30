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Cinsiyet kotasına uygun yeniden yasa önerisi hazırlandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), belediye meclisi üyeliklerine aday gösteren bazı siyasal partilerin Siyasal Partiler Yasası’nın yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına uymadığı gerekçesiyle iptal ettiği listelerinin yeniden düzenlenmesine olanak sağlayacak yasa önerisi hazırlandı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:11
Cinsiyet kotasına uygun yeniden yasa önerisi hazırlandı

YSK'nın dün öğleden sonra açıklanan kararıyla ortaya çıkan sorunun aşılması için UBP ve CTP'li bir grup milletvekili, ortak bir yasa önerisi hazırlayıp Meclis'e sundu.

Meclis’in resmi internet sayfasında yayımlanan “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi”nde, UBP milletvekilleri Özdemir Berova ile Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Devrim Barçın, Teberrüken Uluçay ile Ürün Solyalı’nın imzası bulunuyor.

Önerinin genel gerekçesinde, Yasa’daki bahse konu cinsiyet kotasına uyulmaması durumunda, kotaya uymayan siyasal partilere ne gibi bir yaptırım uygulanacağına ilişkin kural bulunmadığı belirtilerek, YSK’nın dün Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta iptal ettiği listelerin kotaya uygun olarak yeniden düzenlenmesine olanak sağlamanın hedeflendiği kaydedildi.

Öneride yapılan “25 Aralık 2022 Tarihinde Yapılacak Yerel Seçimlere İlişkin Belediye Meclis Üyeliklerinin Aday Listelerine İlişkin Düzenleme” ile aday listeleri iptal edilen siyasal partiler, ilgili İlçe Seçim Kurullarına yarın saat 18.00’e kadar başvurarak, cinsiyet kotasına uygun olarak düzenlenmiş listelerini sunabilecek.

Öte yandan, bugün Meclis Genel Kurulu’nun konuyla ilgili olarak toplanması bekleniyor.

YSK dün oy çokluğuyla aldığı kararla, cinsiyet kotasına uygun sayıda aday göstermedikleri gerekçesiyle LTB’de DP’nin; Beyarmudu Belediyesi’nde CTP ve TDP’nin; Mesarya Belediyesi’nde YDP’nin; Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nde UBP ve DP’nin; Güzelyurt Belediyesi’nde de TDP, UBP, DP, CTP ve YDP’nin meclis üyesi adaylarını iptal etmişti.

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