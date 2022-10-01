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Cinsel istismara 8 yıl hapis

Girne’de 5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Cumali Çinçar Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 8 yıl hapse mahkum edildi. Ağır ceza heyeti, sanığın 16 yaşında küçük çocuklara karşı cinsel istismar suçundan yargılandığını belirtti.

01 Ekim 2022 Cumartesi 11:53
Cinsel istismara 8 yıl hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 5 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Cumali Çinçar Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 8 yıl hapse mahkum edildi. Ağır ceza heyeti, sanığın 16 yaşında küçük çocuklara karşı cinsel istismar suçundan yargılandığını belirtti.

Heyetin kararında sanığın 20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de 5 yaşlarındaki iki kız çocuğunu, parka götüreceğini söyleyerek, 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğü ve orada iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu açıklandı.  Olayı gören vatandaşların duruma müdahale ettiği ve sanığın ihbar üzerine yakalandığını ifade edildi. Cinsel suçların ve çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaygınlaşma eğilimi gösterdiği belirtildi. Bu tür suçların kamuoyunda endişeye toplumda infiale neden olduğunu belirtilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiği dile getirildi. Girne Ağır Ceza heyeti, oybirliği ile sanığı 8 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.

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