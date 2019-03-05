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Cinsel istismar ve soygun
CİNSEL İSTİSMAR VE SOYGUN
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Cinsel istismar ve soygun

Cinsel istismar ve soygun

05 Mart 2019 Salı 15:36
Cinsel istismar ve soygun

CİNSEL İSTİSMAR VE SOYGUN

Lapta’da 72 yaşındaki bir kadının evine zorla giren, cinsel istismarda bulunup darp eden ve para ve bankamatik kartını çalan 28 yaşındaki bir erkek, polis tarafından bulunarak tutuklandı.

Polis bültenine göre, olay Lapta’da pazar günü akşamı meydana geldi.

B.B.’ye (K-72) ait eve giderek kapıyı çalan, E.K. (E-28), zorla içeri girdi. B.B.’ye cinsel istismarda bulunup darp ettikten sonra 300 TL nakit para ile bankamatik kartını çalarak olay yerinden kaçan zanlı E.K. tutuklandı.

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