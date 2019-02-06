Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
orta şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102393
ALTIN
220.378
DOLAR
5.2170
STERLİN
6.7539
EURO
5.9438
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul...
Silahı temin eden de tutuklandı
Silahı temin eden de tutuklandı
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
banner282

“cinnet Mevsimi” Belgeseli Naci Talat Vakfı’nda Gösterildi

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından başlatılan belgesel gösterimi ve söyleşileri çerçevesinde 2015 yılında hayatını kaybeden Arda Erkan’ın anısına ailesinin talebi ile hazırlanan, yapım ve yönetmenliğini Elvan Şener’in üstlendiği “Cinnet Mevsimi” belgeseli önceki akşam Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde gösterildi.

“cinnet Mevsimi” Belgeseli Naci Talat Vakfı’nda Gösterildi

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından başlatılan belgesel gösterimi ve söyleşileri çerçevesinde 2015 yılında hayatını kaybeden Arda Erkan’ın anısına ailesinin talebi ile hazırlanan, yapım ve yönetmenliğini Elvan Şener’in üstlendiği “Cinnet Mevsimi” belgeseli önceki akşam Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde gösterildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:37
“cinnet Mevsimi” Belgeseli Naci Talat Vakfı’nda Gösterildi

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından başlatılan belgesel gösterimi ve söyleşileri çerçevesinde 2015 yılında hayatını kaybeden Arda Erkan’ın anısına ailesinin talebi ile hazırlanan, yapım ve yönetmenliğini Elvan Şener’in üstlendiği “Cinnet Mevsimi” belgeseli önceki akşam Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde gösterildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, belgesel gösteriminin ardından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Eğitim Bilimci Prof. Dr. Osman Cankoy ile söyleşi gerçekleştirildi.

ARDA’NIN HİKAYESİ ANLATILDI

Arda’nın hikayesinden esinlenerek hazırlanan ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili mücadelenin sembolü haline gelen belgeselde, Arda’nın yaşadıkları, anne, baba ve arkadaşları tarafından aktarılırken bir yandan da Kuzey Kıbrıs’ta sentetik uyuşturucu madde bağımlılığı irdeleniyor.

Eski ve şimdiki bağımlıların konuşturulduğu belgeselde, Cezaevi Müdürü, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü, psikiyatr ve sosyal hizmetler uzmanlarının görüşleri de yer alıyor.

“UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TÜM OKULLARDA MÜFREDATA EKLENMELİ”

Belgeselin ardından yapılan söyleşide Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yorgancıoğlu hükümeti döneminde oluşturulan komisyonun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karaokçu ilk hedeflerinin veri tabanı oluşturmak olduğuna değinerek, ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan çalışmaları aktardı.

Liselerde müfredata uyuşturucu ile mücadelenin 2 yıldır eklendiğini ama aynı çalışmanın hazır olduğu halde halen ilkokul ve ortaokullarda müfredata eklenemediğini belirten Karaokçu, yaptıkları araştırmalarda özellikle ilkokul çocuklarında alkol kullanımının ilk kez aileler ile birlikte denendiği ile ilgili sonuca dikkati çekti.

REHABİLİTASYON MERKEZİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ ADIM

Meclis’ten oybirliği ile geçen Denetimli Serbestlik Yasası ile uyuşturucu madde ile ilgili suçların yaygınlaştığı Kuzey Kıbrıs’ta, hafif suç işleyen kullanıcıları cezaevine göndermek yerine rehabilite edip topluma kazandırmayı amaçladıklarını belirten Karaokçu, uzun zamandan sonra bu konuda ilk somut adımın Sağlık Bakanlığı tarafından Çatalköy’de atıldığını ifade etti.

Orman Dairesi’ne ait bir binanın rehabilitasyon merkezi haline getirilmesi için Sağlık Bakanlığına verildiğini belirten Karaokçu, bu önemli adımın bir an önce sonuca ulaşması için çalışmaların hızla yapılması gerektiğini söyledi.

“KURTULMAYA ÇALIŞAN GENÇLER SAHİPLENİLMELİ “

Eğitim Bilimci Prof. Dr. Osman Cankoy, mevcut eğitim sistemi ile çocukların başarılarının sayılar üzerinden yorumlanmasının yanlışlığına dikkat çekerek, kendini geliştiren, düzelten ve iyileştiren çocukların kat ettiği mesafe üzerinden motive ve ödüllendirmenin uygulanması gerektiğini belirtti.

Hep başarılı olan bir genç kadar, bağımlılıktan kurtulan veya kurtulmaya çalışan gençlerin de sahiplenilmesi, ödüllendirilmesi ve topluma kazandırılmasının önemine dikkat çeken Cankoy, “İlkokul yıllarından başlayarak çocuklara okuma alışkanlığı, sosyal beceri, tartışabilme olgunluğu kazandırabilirsek daha vicdanlı ve mutlu bireyler yetiştirebiliriz” dedi.

Diğer yandan “Cinnet Mevsimi” belgeseli 4 Mart Pazartesi Girne’de gösterilecek.
(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Son Başvuru Tarihi 22 Şubat
Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Son Başvuru Tarihi 22 Şubat
Ydp Hasan Yumuk’un Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Ydp Hasan Yumuk’un Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor
Maliye Bakanı Denktaş, Ak Parti Eski Milletvekili Özdağ’ı Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Ak Parti Eski Milletvekili Özdağ’ı Kabul Etti
Ubp Genel Sekreteri Taçoy Hasan Yumuk İçin Mesaj Yayımladı
Ubp Genel Sekreteri Taçoy Hasan Yumuk İçin Mesaj Yayımladı
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Yarın Seramik Atölyesi Var
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Yarın Seramik Atölyesi Var
“ev Yapımı ?” Girne’de Sahnelendi
“ev Yapımı ?” Girne’de Sahnelendi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Silahı temin eden de tutuklandı
Silahı temin eden de tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim