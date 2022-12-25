Çin’de Kovid hortladı: 250 milyon vaka var!

Çin’de ‘Sıfır Kovid’ politikasının gevşetilmesinin ardından, vaka sayılarında rekor yaşandığı ortaya çıktı. Bloomberg ve Financial Times’ın ele geçirdiği raporda, Aralık ayının ilk 20 gününde, ülkede 250 milyon kişinin Kovid’e yakalandığının yazdığı aktarıldı. Rapora göre, bu vaka sayısı Çin’in 1.4 milyarlık nüfusunun kabaca yüzde 18’ini oluşturuyor ve dünya çapında bugüne kadarki en büyük Kovid-19 salgını anlamına geliyor.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre, söz konusu belgelerin Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun bir iç toplantısında sunulduğu belirtilirken, sadece Salı günü ülkede 37 milyon yeni vaka tespit edildiği de kaydedildi. Öte yandan, Çin hükümetinin paylaştığı rakamlarla rapordaki vaka sayısındaki büyük fark olduğu da dikkat çekti. Salı günü açıklanan resmi vaka sayısı 3049, Aralık’ın ilk 20 günkü vaka sayısı ise resmi olarak 62 bin 592 olarak açıklanmıştı.

Financial Times ve Bloomberg’e konuşan ve kimliklerini açıklamayan Çinli yetkililer, halktan gizlenen verileri Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin direktör yardımcısı Sun Yang’ın toplantıda kendilerine sunduğunu söyledi.

‘BAĞIŞIKLIK YOK’

Öte yandan İngiltere merkezli veri analiz şirketi tarafından yapılan bir çalışmaya göre Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Çin’de günde 5 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor. ‘Airfinity’ tarafından yapılan açıklamada, analizlerden elde edilen tahminlere göre Çin’de her gün 5 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Airfinity’e göre ‘Sıfır Kovid’ politikası nedeniyle Çin nüfusu virüse karşı doğal kazanılmış bağışıklığa sahip değil. Yapılan analizde, Çin’in aşılama oranlarının yeterli olmaması ve hibrit bağışıklığın bulunmaması nedeniyle sıfır vaka politikasını kaldırması durumunda ülkede 1.3-2.1 milyon kişi risk altında olabilir.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Sağlık Programı Direktörü Mike Ryan da, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin vakalardaki büyük artış nedeniyle vaka sayısının kayıtlarını tutmakta sorun yaşıyor olabileceğini söylemişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, konuya ilişkin bir açıklama yapmazken dün ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı bildirilmedi. Çin’de Kasım ayının başlarında tedbirlerin bazıları gevşetilmiş, vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı. Çin’de ülkeye yayılan protestoların ardından toplu test uygulamasına son verilmiş, yetkililer asemptomatik vaka sayısını açıklamayı durdurmuştu.