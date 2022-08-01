Cinayetten aranan zanlı, KKTC'de yakalandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

GKRY’de cinayet suçundan aranan zanlı Jorgo Prienjolları İskele’de tutuklanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayhan Arabi, olguları aktardı. Polis, zanlı Jorgo Prienjolları’nın Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 31.07.2022 tarihinde İskele’de Royal Sun isimli sitede bir polis ekibince yapılan arama neticesinde tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ye herhangi bir girişinin görülmemesi üzerine yapılan sorgulamada Temmuz 2022 tarihinde Akyar Kara Sınır Kapısı’ndan bir aracın bagajında gizlice giriş yaparak, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.