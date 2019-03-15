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Cinayetle ilgili ilk tutuklama

Cinayetle ilgili ilk tutuklama

15 Mart 2019 Cuma 18:03
Cinayetle ilgili ilk tutuklama

Cinayetle ilgili ilk tutuklama

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da iş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarufunda bulunan paraların çalınması ile ilgili olarak aranan şüpheliler Tanveer Ahmad, Bilal Ahmad ve soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet isimli şahıslar ile bağlantısı olduğuna inanılan zanlı Faiz Ul Hassan bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci Huzurda bulunan zanlı Faiz Ul Hassan’ın 13 Mart 2019 tarihinde, saat 17.55 sıralarında, Gökhan Naim, Ortaköy'de Şht Sami Küpeli Sokak üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve tasarrufundaki paranın çalınması ile ilgili olarak aranan şüpheliler Tanveer Ahmad, Bilal Ahmad ve soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet ile aralarında telefon görüşmesi olduğunu aktardı. İneci ayrıca yapılan tahkikat neticesinde Şüpheli Tanveer Ahmad ile zanlı Hassan’ın Gesvi Döviz önünde buluşup konuştuğuna dair gördü tanığı ifadesi olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın çok ciddi olduğunu ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Tanveer AhmadBilal AhmadGökhan NaimFaiz Ul Hassan
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