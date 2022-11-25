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Cinayet şüphelisi Veysi Badur cezaevinde olay çıkardı

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın öldürülmesindeki baş şüpheli olan 29 yaşındaki Veysi Badur’un önceki gün, cezaevinde olay çıkardığı bildirildi.

25 Kasım 2022 Cuma 11:40
Cinayet şüphelisi Veysi Badur cezaevinde olay çıkardı

Rum Merkezi Cezaevi’nde öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetinin baş şüphelisi olan 29 yaşındaki Veysi Badur’un önceki gün cezaevinde olay çıkardığı yazıldı.

Fileleftheros gazetesi, Badur’un, polis tarafından kaldığı hücrede yapılan aramayla ilgili basında çıkan haberler nedeniyle öfkelendiğini ve eşinin kendisini ziyarete geldiği sırada bağırmaya başlayarak olay çıkardığını ve polislere saldırdığını yazdı.

Gazete, polislerin Badur’u sakinleşene kadar tuttuklarını ve koğuşuna geri götürdüklerini kaydetti.

Haberde, Badur’un sık sık olay çıkarması nedeniyle, cezaevi önünde 24 saat boyunca tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği ifade edildi.

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