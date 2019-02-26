Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Bağış…

KŞK BAĞIŞTAN DOLAYI ÇİN HALK CUHURİYETİ’NE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ



Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 10.000 Euro’luk bağışından dolayı Çin Halk Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini iletti.

KŞK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bağışın Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Çin Halk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Huang Xingyuan’ın KŞK Antropoloji Labaratuvarı’nı ziyareti sırasında takdim edildiği belirtildi ve bunun Komiteye Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yapılan ilk yardım olduğu kaydedildi.

Çin Büyükelçisi Huang Xingyuan, bağış sırasında yaptığı konuşmada, Çin’in KŞK’nın insani çabalarına destek verdiğini vurguladı ve mümkün olabilecek alanlarda KŞK üyeleriyle işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yapılan yardım, Komitenin kazı, kayıp kalıntılarının kimlik tespiti ve ailelere teslimi yönündeki çalışmalarına katkı sağlayacak.

(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI