banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120337
ALTIN
300.951
DOLAR
5.9428
STERLİN
7.7377
EURO
6.5409
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Çin'den KKTC'ye online alışveriş yapanlar dikkat!

Koronavirüsün hızlı yayılması Çin'den gelen kargoları gündeme taşıdı. Özellikle Aliexpress'ten KKTC'ye yoğun bir alışveriş yapıldığı biliniyor. Peki, Çin'den yola çıkan bir kargo aracılığıyla virüsün bulaşması mümkün mü?

Çin'den KKTC'ye online alışveriş yapanlar dikkat!

Koronavirüsün hızlı yayılması Çin'den gelen kargoları gündeme taşıdı. Özellikle Aliexpress'ten KKTC'ye yoğun bir alışveriş yapıldığı biliniyor. Peki, Çin'den yola çıkan bir kargo aracılığıyla virüsün bulaşması mümkün mü?

28 Ocak 2020 Salı 14:40
Çin'den KKTC'ye online alışveriş yapanlar dikkat!

Konu, özellikle sosyal medyada #Aliexpress etiketiyle gündeme gelince uzmanlar açıklama yaptı. Üç koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa'da Sağlık Bakanı Agnes Buzyn virüsün Çin'den gelen bir paketle bulaşma ihtimalini "son derece zayıf" olarak değerlendird

banner317
Lille Pasteur Enstitüsü'nden viroloji uzmanı Anne Goffard da virüsün kargo yoluyla taşınma ihtimali için "abartılı bir endişe" ifadelerini kullandı. Goffard'a göre her ne kadar 2019-nCoV yeteri kadar tanınmasa da, koronovirüs açık havada uzun süre hayatta kalamıyor. Virüsün varlığını sürdürmesi için çoğalabileceği bir canlı organizmaya ihtiyacı var. Bugüne kadar yapılan araştırmalar virüsün son derece zayıf bir yapısı olduğuna işaret ediyor. Açık havayla temas eden koronavirüsün yapısının birkaç saat içinde bozulacağı öngörülüyor.Quebec Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden viral hastalıklar uzmanı Pierre Talbot, koronavirüslerin nemli ortamlarda birkaç gün hayatta kalabildiğini ancak kuru ortamlardan hayatta kalma süresinin birkaç saatle sınırlı olduğunu belirtiyor. Virüsün açık havada 3 saatten fazla hayatta kalamayacağını vurgulayan Lyon Hastanesi'nden (Hospices civils de Lyon) viroloji profesörü Bruno Lina Çin'den gelen kargolarda herhangi bir koronavirüs tehlikesi bulunmadığını söylüyor.

Starsbourg Üniversite Hastnesi viroloji laboratuvarı sorumlusu Samira Fafi-Kremer'e göre virüsün kargo paketi ile bulaşma ihtimalini şu şekilde açıklıyor: "Virüsün hayatta kalması için belirli bir nem, belirli bir sıcaklık gerekir. Ve bulaşması için, bir nesneye ciddi miktarda virüs yerleştirilmeli ve bir kişi uzun süre ona dokunmalı ve hatta elini ağzına sokmalı ki virüs taşınmış olsun."

Samira Fafi-Kremer ayrıca, koronavirüsün tüm solunum yolu virüsleri gibi salya, tükürük ve damlacıklar yoluyla bulaştığının altını çiziyor. Yani virüsü taşıyan birinin hapşırması ya da öksürmesi sonucu ortaya çıkan parçacıklarla temas virüsün bulaşmasını sağlıyor. Caen Üniversite Hastanesi viroloji servisinden Astrid Vabret ise kargoyla virüsün taşınma ihtimalini "teorik olarak mümkün ancak şimdiye kadar hiç gözlemlenmeyen bir durum" olarak tanımlıyor.

Anahtar Kelimeler:
KktcÇinKoronavirüsAlışverişAliexpress
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk meclisi çalışmalara başladı
Çocuk meclisi çalışmalara başladı
Eğlence mekanını kurşunlayanların tutukluluğu uzatıldı
Eğlence mekanını kurşunlayanların tutukluluğu uzatıldı
Tatar: “Federal çözüm çöktü”
Tatar: “Federal çözüm çöktü”
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Güvercinlik bölgesi trafiğe kapatıldı
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Güvercinlik bölgesi trafiğe kapatıldı
Yedidalga’da tadil edilen balıkçı barınağının açılışı yarın
Yedidalga’da tadil edilen balıkçı barınağının açılışı yarın
LTB su uyarısı yaptı
LTB su uyarısı yaptı
Özersay: “Brexit, yeniden doğrudan ticaret imkanı yaratabilir”
Özersay: “Brexit, yeniden doğrudan ticaret imkanı yaratabilir”
Arıklı, Kızılyürek ve şehitlikler konusunda konuştu; Baybars yanıtladı
Arıklı, Kızılyürek ve şehitlikler konusunda konuştu; Baybars yanıtladı
Kalp nakliyle sağlığına kavuşan Ruhi Ünal ve doktorlar TAK'a konuştu
Kalp nakliyle sağlığına kavuşan Ruhi Ünal ve doktorlar TAK'a konuştu
Ara bölgede Dezenformasyon Paneli düzenleniyor
Ara bölgede Dezenformasyon Paneli düzenleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim