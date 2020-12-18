Cimnastik Sporcuları Cumhurbaşkanlığı'ndaydı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile Türkiye’de artistik cimnastik branşında derece alan cimnastik sporcuları, yönetim kurulu üyeleri ve milli takım antenörlerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan değerlerine ve yeteneklerine sahip çıkarak, imkanları seferber etmenin önemine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, imkanları zorlayarak yetenekli ve başarılı sporcular için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini vurgulayarak, federasyonun yaptığı çalışmalara katkı koymanın görevi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, sporcular ile eğitimcilere teşekkür etti.