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Cimnastik hakem ve antrenörleri çevrimiçi eğitime katıldı

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler, Türkiye Cimnastik Federasyonunun çevrimiçi düzenlediği, Hakem ve Antrenör Vize Seminerine katıldı.

24 Ocak 2021 Pazar 12:45
Cimnastik hakem ve antrenörleri çevrimiçi eğitime katıldı
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KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler, Türkiye Cimnastik Federasyonunun çevrimiçi düzenlediği, Hakem ve Antrenör Vize Seminerine katıldı.

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Cimnlastik Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, Seminer’in pandemi nedeniyle online olarak düzenlendiği kaydedildi. Seminerin içeriğinde, yeni hareketler ve değerlendirme kurallarına yer verildi.

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Son Güncelleme: 24.01.2021 14:14
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