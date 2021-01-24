Cimnastik hakem ve antrenörleri çevrimiçi eğitime katıldı

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler, Türkiye Cimnastik Federasyonunun çevrimiçi düzenlediği, Hakem ve Antrenör Vize Seminerine katıldı.
24 Ocak 2021 Pazar 12:45
Son Güncelleme: 24.01.2021 14:14
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler, Türkiye Cimnastik Federasyonunun çevrimiçi düzenlediği, Hakem ve Antrenör Vize Seminerine katıldı.
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler, Türkiye Cimnastik Federasyonunun çevrimiçi düzenlediği, Hakem ve Antrenör Vize Seminerine katıldı.