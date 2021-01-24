Cimnastik hakem ve antrenörleri çevrimiçi eğitime katıldı

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler, Türkiye Cimnastik Federasyonunun çevrimiçi düzenlediği, Hakem ve Antrenör Vize Seminerine katıldı.

Cimnlastik Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, Seminer’in pandemi nedeniyle online olarak düzenlendiği kaydedildi. Seminerin içeriğinde, yeni hareketler ve değerlendirme kurallarına yer verildi.