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Cimnastik Federasyonu'ndan KHYD’ye yardım

KKTC Cimnastik Federasyonu Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne  (KHYD) kıyafet yardımında bulundu.

Cimnastik Federasyonu'ndan KHYD’ye yardım

KKTC Cimnastik Federasyonu Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne  (KHYD) kıyafet yardımında bulundu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:06
Cimnastik Federasyonu'ndan KHYD’ye yardım

KHYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin başlattığı ‘Eskiniz Hastaya İlaçtır, Eskiniz Hastaya Şifadır’ kampanyasına destek vermek amacıyla, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu önderliğinde, öğrencilerin duyarlılığı ve verdiği destekle kıyafet toplanarak, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teslim edildi. 

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Kıyafetler, Kurban Bayramı öncesinde, ihtiyaç sahiplerinin de uygun fiyata giyim bulabilmesi için, derneğin Ali Rıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları No:14, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan ikinci el satış dükkanında satışa sunulmak üzere Dernek Başkanı Raziye Kocaismail  tarafından teslim alındı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail,  çocukları küçük yaşta  duyarlı olmaya teşvik eden Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu’na, katkı koyan öğrenci ve velilere teşekkür ederek,  sağlıklı bir hayat diledi.
 

Son Güncelleme: 14.08.2019 11:07
Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuKhyd
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