Çilem Akkoç: Lütfen yardım edin baş edemiyorum

Ergün Yahat

Mutluyaka köyünde sokak hayvanlarına gece gündüz demeden cebindeki son harçlık parasına kadar harcayan Çilem Akkoç yardım çağrısında bulundu.

İşte o paylaşım;

Merhabalar. Ben 9 senedir sokak hayvanlarını beslemek ve tedavilerini yaptırmak için gönüllü olan,yeri geldiğinde kendi zamanından ve isteklerinden fedakarlık yapan hayvanseverlerden sadece birisiyim. İmkan buldukca çoğunluğu kedi olmak üzere yüzlerce canı besliyorum. Ancak artan mama fiyatlarından dolayı hepsine yetişmem mümkün olmuyor. Son zamanlarda da sokağa bırakılan ve kontrolsüce üreyen canların aç kalmaması için çabalıyorum. Onlar için özellikle kedi mamasına ihtiyacım var. 3-4 günlük bir mamamız kaldı, sonrasında elimizde mama yok maalesef. Onların karınlarının doymasında sizinde katkınız olsun isterseniz lütfen bana ulaşır mısınız ?

Adres: Gazimağusa/Mutluyaka

İletişim: 05338325919