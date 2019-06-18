Ciklos’taki sel felaketiyle ilgili komite taslak raporu değerlendirdi

GİRNE-LEFKOŞA ANA YOLUNDA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİ HAKKINDA KURULAN MECLİS KOMİTESİ TOPLANDI

Girne Ciklos’ta geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen ve dört gencin ölümüne yol açan sel felaketiyle ilgili Meclis’te oluşturulan komite, bugün taslak raporun değerlendirilmesi gündemiyle toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya komite üyeleri HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner katıldı.

Araştırma Komitesi, çalışmalarına ilerleyen günlerde devam edecek.