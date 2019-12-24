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Ciklos-Değirmendere bendinin temizlik çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yürütülmekte olan Doğanköy- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri tamamlandı.

Ciklos-Değirmendere bendinin temizlik çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yürütülmekte olan Doğanköy- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri tamamlandı.

24 Aralık 2019 Salı 11:34
Ciklos-Değirmendere bendinin temizlik çalışmaları tamamlandı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ciklos-Değirmendere’ye giderek, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. 

SU TUTUMA KAPASİTESİ ARTIRILDI

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Ciklos- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri ihalesi çerçevesinde, 7-8 bin metreküp su tutuma kapasitesi olan bentten toprak temizliği yapılarak, su tutuma kapasitesi 30 bin metreküp civarına çıkartıldı.

Bentten çıkan ve kuzey tarafa dökülen toprak içerisinde mevcut taşma savağı kesitiartırılıp, ilgili ölçülerin korunması suretiyle dere tabanına kadar taşma kanalı inşa edilerek, tüm mansap kesimi üzerine taş kaplama yapıldı. Kaplama için toplam 1200 metreküp mertebesinde kaya malzeme kullanıldı. 

Bu çalışmalara paralel olarak, güneybatı tarafında yeralan eski betonarme ıslah sekisinin memba kesimi içerisinde temizlik yapılarak, ilave su tutma kapasitesi artırıldı.Projenin geçici kabulü ise Su İşleri Dairesi’nin teknik personeli tarafından yapıldı. 

Son Güncelleme: 24.12.2019 14:38
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