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Cihangir’de iş kazası

Cihangir'de 26 yaşındaki genç, kurbanlık kesimi yapan kardeşine yardım ettiği sırada spiral makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sağ alt karın kısmından ağır şekilde yaralandı.

Cihangir’de iş kazası

Cihangir'de 26 yaşındaki genç, kurbanlık kesimi yapan kardeşine yardım ettiği sırada spiral makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sağ alt karın kısmından ağır şekilde yaralandı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
Cihangir’de iş kazası

Cihangir'de 26 yaşındaki genç, kurbanlık kesimi yapan kardeşine yardım ettiği sırada spiral makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sağ alt karın kısmından ağır şekilde yaralandı.

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Polisten verilen bilgiye göre, Sünnet Durdiyev (E-26) isimli kişi saat 09.30 sıralarında kesilmiş kurbanlık hayvanlara ait kemikleri parçalara ayırdığı makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu sağ alt karın kısmından ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Durdiyev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.
 

Son Güncelleme: 12.08.2019 15:33
Anahtar Kelimeler:
Cihangir Iş Kazası
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