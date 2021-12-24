banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamu-İş eylem başlatıyor
Kamu-İş eylem başlatıyor
Pilli uyardı
Pilli uyardı
94 kişi, DP’ye katıldı
DP'ye yeni katılımlar
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
banner405

Cihangir kavşağı yakınlarında kaza !

24 Aralık 2021 Cuma 19:28
Cihangir kavşağı yakınlarında kaza !

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Ercan - İskele Anayolunun Cihangir kavşağı yakınlarında bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 
Kazada, alkollü sürücü, yönetimindeki araç ile dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, tutuklu sevkiyatı yapan polis aracı ile çarpıştı.

banner341
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ercan - İskele Anayolunun Cihangir kavşağı yakınlarında, Serdar İçer (E-39), yönetimindeki ZRR 089 plakalı araç ile 115 mlgr alkollü içki tesiri altında İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen, tutuklu sevkiyatı yapan polis aracı ile çarpıştı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan ZRR 089 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dilara Aslan (K-30) ve polis aracında bulunan 2 görevli polis ile tutuklu erkek şahıs kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık kontrolünden geçen polis memurları ve Dilara Aslan taburcu olurken diğer şahsın tedavisi halen sürüyor.  
Araç sürücüsü Serdar İçer tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 24.12.2021 20:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personel pozitif
344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personel pozitif
Sucuoğlu: “Yüksek fiyatların paraşüt hızıyla yavaş inmesi doğru değil”
Sucuoğlu: “Yüksek fiyatların paraşüt hızıyla yavaş inmesi doğru değil”
Nazlı: “Ülkemizdeki kadınlar sanıldığı kadar özgür değildir”
Nazlı: “Ülkemizdeki kadınlar sanıldığı kadar özgür değildir”
Un sanayicileri fiyat ve kalite dengeli buğday tedariki ve girdi desteği talep etti
Un sanayicileri fiyat ve kalite dengeli buğday tedariki ve girdi desteği talep etti
TDP adayları Tel-Sen’i ziyaret etti
TDP adayları Tel-Sen’i ziyaret etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Folk-Der ve Sıla 4 müzisyenlerinden Erdinç Gündüz buluştu
Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Folk-Der ve Sıla 4 müzisyenlerinden Erdinç Gündüz buluştu
Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Cypfruvex, greyfurta yüzde 50 avans ödeme yapacak
Cypfruvex, greyfurta yüzde 50 avans ödeme yapacak
Sendikal Platform Salı günü geniş katılımlı eylem ve greve gidiyor
Sendikal Platform Salı günü geniş katılımlı eylem ve greve gidiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim