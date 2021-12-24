Cihangir kavşağı yakınlarında kaza !

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ercan - İskele Anayolunun Cihangir kavşağı yakınlarında bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kazada, alkollü sürücü, yönetimindeki araç ile dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, tutuklu sevkiyatı yapan polis aracı ile çarpıştı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ercan - İskele Anayolunun Cihangir kavşağı yakınlarında, Serdar İçer (E-39), yönetimindeki ZRR 089 plakalı araç ile 115 mlgr alkollü içki tesiri altında İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen, tutuklu sevkiyatı yapan polis aracı ile çarpıştı.Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan ZRR 089 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dilara Aslan (K-30) ve polis aracında bulunan 2 görevli polis ile tutuklu erkek şahıs kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Sağlık kontrolünden geçen polis memurları ve Dilara Aslan taburcu olurken diğer şahsın tedavisi halen sürüyor.Araç sürücüsü Serdar İçer tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.