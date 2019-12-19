Cihangir-Düzova İlkokulu’na 2 yeni derslik

KARAVEZİRLER: “EĞİTİM ADINA ATILAN HER ADIM MUTLULUK VERİCİ”
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, dün ek derslik yapımı devam eden Cihangir-Düzova İlkokulu’nu ziyaret ederek, yerinde inceledi.
Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı, okul öğretmenleri ve Okul Aile Birliği üyeleri, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ve tüm belediye çalışanlarına eğitime ve okullarına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederken, Başkan Ali Karavezirler de, çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri adına atılan tüm adımların kendisini mutlu ettiğini kaydetti.
Son Güncelleme: 19.12.2019 16:52