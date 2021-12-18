Ciğerimiz yandı!

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, bugün saat 09.00 sıralarında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı (E-24) kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç toprak yolda dikkatsizliği sonucu devrildi.
Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, bugün saat 09.00 sıralarında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı (E-24) kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç toprak yolda dikkatsizliği sonucu devrildi.