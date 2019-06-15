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Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

15 Haziran 2019 Cumartesi 06:10
Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Süt Endüstrisi Kurumu tarafından üreticiden alınan çiğ sütün fiyatları yeniden belirlendi. Artırılan yeni fiyatlar yarından itibaren uygulamaya girecek.

Bakanlık açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Bakanlık arasında sürdürülen görüşmeler çerçevesinde, hem hayvancılık sektöründeki sorunların hem de süt fiyatlarının ele alındığını söyledi.

Bakan Oğuz, Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu tarafından yeni süt fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

Bakan Oğuz,  ülke koşulları ve işletme giderlerinde oluşan artışa bağlı olarak, imkanlar dahilinde üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldığını kaydetti.

Bakanlığın düzenlediği desteklerle birlikte çiğ süt üreticisine yarından geçerli olmak üzere ödenecek süt fiyatlarını gösteren tablo şöyle:

            Çiğ Süt Nevi

DGD

ÜRETİCİYE ÖDENECEK TL/LT

            (TL/Litre)

(TL/Litre)

İnek Sütü

A.Soğuk

₺0,45

₺2,75

B. Soğutulmuş

₺0,45

₺2,65

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C. Açık

₺0,35

₺2,50

Koyun Sütü

D.Soğuk

₺0,50

₺5,63

E. Soğutulmuş

₺0,50

₺5,43

F. Açık

₺0,40

₺5,13

Keçi Sütü

G. Soğuk

₺0,40

₺4,33

H.Soğutulmuş

₺0,40

₺4,13

I. Açık

₺0,35

₺3,88

PRİMLER

Buna göre, çiğ süt primi, “Soğuk Çiğ İnek Sütü” kategorisinde 1-2000 lt/gün için 0,45 TL/lt, 2001-4000 lt /Gün için 0,20 TL/lt ve 4000-6000 1t. ile arası için 0.10 TL/Lt.; “Soğutulmuş Çiğ İnek Sütü” kategorisinde 1-2000 Lt./gün için 0,45 TL/lt; Açık Çiğ İnek Sütü” kategorisinde maliyet destek primi, 1-2000 lt/gün için 0,35TL/Lt. olarak saptandı.

Son Güncelleme: 15.06.2019 09:20
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs çiğ Süt Fiyat
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