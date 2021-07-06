Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Hayvan üreticileri ile sağlanan uzlaşının ardından SÜTEK Yönetim Kurulu, çiğ süt fiyatlarını yeniden belirledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK Yönetim Kurulu 29 Haziran’da yaptığı toplantıda, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarını yükseltti.