Çiğ inek sütüne maliyet destek primi verilecek

Bakanlar Kurulu, çiğ inek sütünün desteklenmesine karar verdi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nun 30 Ocak 2019 tarihli kararına göre, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu çiğ inek sütüne 1 Ocak 2019 tarihinden 30 Nisan 2019 tarihine kadar belirtilen miktarlar ve koşullarda maliyet destek primi verecek.



Buna göre, maliyet destek primi, “Soğuk Çiğ İnek Sütü” kategorisinde 1-2000 lt/gün için 0,40 TL/lt, 2001-4000 lt /Gün için 0,18 TL/lt ve 400 1t. ile üzeri için 0.09 TL/lt.; “Soğutulmuş Çiğ İnek Sütü” kategorisinde 1-2000 lt./gün için 0,40 TL/lt; “Açık Çiğ İnek Sütü” kategorisinde maliyet destek primi, 1-1000 lt/gün için 0,30 TL/lt. olarak belirlendi.



Kararda, 4001 Lt/Gün ve üzeri kategorisi destek kapsamı 6000 Lt/Gün ile sınırlandırılırken, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren açık çiğ inek sütüne herhangi bir destek primi verilmeyeceği belirtildi.



Açıklamada, “Her durumda imalatçıların SÜTEK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çiğ inek sütü satış fiyatından SÜTEK’den çiğ inek sütü alınabilmesi için imalatçıların hak ediş miktarları esas alınarak, SÜTEK Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir oranda koyun ve keçi sütü almaları koşuluna bağlı” olduğu denildi.



