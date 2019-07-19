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Çiftçiler Birliği’nin 20 Temmuz Mesajı…

KELLE: “63 – 74 ARASI 11 YILLIK SÜRE ADA ÜZERİNDE KARA LEKE”

Çiftçiler Birliği’nin 20 Temmuz Mesajı…

KELLE: “63 – 74 ARASI 11 YILLIK SÜRE ADA ÜZERİNDE KARA LEKE”

19 Temmuz 2019 Cuma 09:13
Çiftçiler Birliği’nin 20 Temmuz Mesajı…

KELLE: “63 – 74 ARASI 11 YILLIK SÜRE ADA ÜZERİNDE KARA LEKE”

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtına gelene dek geçen 11 yıllık sürenin Kıbrıs adası üzerinde “kara leke” olduğuna işaret etti.

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Kelle yayınladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, 1 Mayıs 1943’te kurulan Çiftçiler Birliği’nin Kıbrıs Türk halkının örgütlü mücadelesinin “gizli kahramanı” olduğunu, o yıllardaki misyonun Türk halkının Ada üzerindeki topraklarına sahip çıkmak için birçok çalışmaya imza attığını belirtti.

Açıklamasında, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Faşist Yunan Cuntası Darbesiyle resmen yıkıldığını da  söyleyen Kelle, 20 Temmuz Barış Harekâtının sadece Kıbrıs adasına değil, Yunanistan’a da barış getirdiğini kaydetti.

Kelle, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayarak, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olduğunu vurguladı ve bu uğurda şehit olanları anarken, gazilere ve şehit ailelerine uzun ömürler diledi.

(RU/ÖK)

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