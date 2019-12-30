Çiftçiler Birliği İle Parates Üreticileri Birliği Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı

HALKSEVEN: “BİZ İSTİYORUZ Kİ KENDİ MALIMIZI KENDİMİZ PAZARLAYALIM”

KELLE: “HEDEFLEDİĞİMİZ TÜM TARIM SEKTÖRÜNÜN BURADA OLMASIDIR”

DEVECİ: “BU GİBİ BİRLEŞMELERİ DESTEKLİYORUZ. DİĞER ÜRETİCİ ARKADAŞLARIN, BU TİP BİRLEŞMELERE KATILMALARI, BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ, DAHA GÜÇLÜ OLMALARI BİZİM DE ÖZLEDİĞİMİZ BİR DURUM”



Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) ile Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Derneği, işbirliği protokolü imzaladı.

İki kuruluşun imzaladığı protokol, tarımsal faaliyet yürüten örgütleri ve tarımsal faaliyet yürüten kooperatifleri birlik çatısı altında toplamak, daha etkin ve geniş kapsamlı eğitim çalışmaları yürütebilmek ve tarım politikalarına yön verebilmek için lobi çalışmalarını güçlendirmek maksadıyla hazırlandı.

İşbirliği protokolüne Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Çavuş Kelle ile Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Engin Halkseven imza koydu, imza töreninde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci de bulundu.

HALKSEVEN

Engin Halkseven, imza töreninde yaptığı açıklamada, tarıma daha iyi yön verebilmek ve tarımsal ürünlerin ihracatında yaşanan sıkıntıları atlatmak amacıyla Birlikle işbirliğine girdiklerini ifade etti.

KTÇB’nın Dünya Çiftçiler Birliği üyesi olması hasebiyle yurt dışı fuarlara katılma ve ihracat için görüşme olanaklarının çoğalacağını belirten Halkseven, bugün patates ihracatının Yeşil Hat Tüzüğü altında Kıbrıs Rum kesimindeki tüccarlar üzerinden yapıldığını, hedeflerinin bu kısıtlamalardan kurtulmak olduğunu söyledi.

Halkseven, “Biz istiyoruz ki kendi malımızı kendimiz pazarlayalım. Hedefimiz bunun önündeki sıkıntıları aşmaktır” dedi.

KELLE

Çavuş Kelle ise, değişen bölgesel koşullarla birlikte Kuzey Kıbrıs’ın “Akdeniz’in turfandası” olma yönünde ilerlediğini, bu nedenle Hükümet düzeyinde karar alma sürecini hızlandırmak ve tek seslilik getirmek maksadıyla işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Kele, “Hedeflediğimiz tüm tarım sektörünün burada olmasıdır. Bu binayı yaparken de hedefimiz buydu. Ziraat Mühendisleri Odasını da burada görmek, daha güvenli gıda üretmek istiyoruz” dedi.

Türkiye’den su gelmesiyle tarımsal faaliyetlerde tarımsal desenin de değişeceğini ifade eden Kelle, Tarım Bakanının da açıkladığı vizyon altında bir çatı altında olmak gerekliliği doğduğunu kaydetti.

Protokolle Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Derneği’nin Birliğin tüm imkanlarını kullanabileceğini kaydeden Kelle, bunun yanında KTÇB yasasında düzenleme yapıldıktan sonra Türk Patates Üreticileri Birliği Derneği’ne Merkez Yönetim Kurulunda söz hakkı verileceğini söyledi.

Ürün ihracatında yaşanan sıkıntılar konusunda da Kelle, ihracatta yaşanan sıkıntıların aşılması için çalışmalar yürüteceklerini, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması durumu karşısında hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Ana hedeflerinin sürdürülebilir bir tarım modeli ve tüketiciye uygun fiyata güvenli gıda sunmak olduğunu kaydeden Kelle, tüm bunları yapabilmek için bakanlıkla kurulacak köprünün sağlam olması gerektiğini söyledi.

Ülkede narenciye ve seracılık alanında da faaliyet gösteren pek çok patates üreticisinin bulunduğunu, ülkede tarımın “kombine” bir yapısı bulunduğunu, bu nedenle üreticilerin tek çatı altında tek sek olması gerektiğini belirten Kelle, tarım alanında 17 örgüt bulunduğunu, bu yapıda ilgili bakanlıkla sağlıklı temas kurmanın mümkün olmadığını, bu açıdan tarımla ilgili bakanlıkla güçlü bir köprü kurulması gerektiğini söyledi.



DEVECİ

Müsteşar Emirali Deveci de, üreticilerin refah düzeyini arttırmak ve tüketiciye sağlıklı gıda sunabilmek için teknoloji ve bilimselliği tarımsal üretime dahil etmek gerektiğini, bunun bireysel olarak yapılmasının mümkün olmadığından kümelenmeyi Bakanlık olarak desteklediklerini kaydetti.

Birliklerin birleşmesinin teknoloji ve gıda güvenliği eğitim hizmetlerinin üreticilere ulaştırılmasında kolaylık getireceğini belirten Deveci, “Bu gibi birleşmeleri destekliyoruz. Diğer üretici arkadaşların, bu tip birleşmelere katılmaları, birlikte hareket etmeleri, daha güçlü olmaları bizim de özlediğimiz bir durum” dedi.

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Haber: İbrahim Diran – Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

