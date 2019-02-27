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Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliğinin Eylemine Destek Vereceklerini Açıkladı

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin eylemine destek vereceklerini açıkladı.

Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliğinin Eylemine Destek Vereceklerini Açıkladı

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin eylemine destek vereceklerini açıkladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 07:39
Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliğinin Eylemine Destek Vereceklerini Açıkladı


Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin eylemine destek vereceklerini açıkladı.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, tarım sektörünün bir bütün olduğu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığını iddia ettikleri “yıkım paketlerini” kabul etmelerinin ise mümkün olmadığı belirtildi.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin, “hakkını aramaya, ayakta kalmaya çalışan, yaşam mücadelesi veren üreticileri birbirine düşürmeye, topuz, cop ve gaz ile korkutmaya cesaret ettiğini” ileri sürerek, bunun Şahali’nin artık gitme vaktinin geldiğinin göstergesi olduğunu savundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Toplantı üstüne toplantı yaptığını söyleyen, ama hiç bir toplantıda aslında sonuç üretmek için çaba harcamayan, tamamen zamana oynayan bir yaklaşım sergilediğini saklamak fayda etmez. Ben yaparım olur diyor Sayın Bakan.
Günlerce gizli gizli hazırladıkları ölüm paketlerini önümüze destek paketleri diye yavaş yavaş çıkarmaya başlaması, bizleri tek tek avlamaya çalışması manidardır.
Eylem de en doğal haktır. Hakkımızı, geleceğimizi ve ekmeğimizi korumak için gereği yapılır. Bu hazım işidir. Yanlış icraatlarının sonucunda tepkimizi görmezden gelmek, bunları tehditkâr bir şekilde engellemeye çalışmak demokrasiye de sığmaz savunduğu emek değerlerine de. Emek En Yüce değer ise emeğimizi savunmak da emek veren bizlere düşer.
Reklamlar bitmiştir. Parmaktan sonra, Mangalda kül bırakmayan Sayın Bakan artık senden umudumuz kalmamıştır. Mangalını da al ve git!
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak bizler de yarın Hayvancı Kardeşlerimizin hakları için yanlarında olacağız.”
(TUĞ/HA)

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