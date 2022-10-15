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Çiftçiler ekim zamanı yapılan akaryakıt zammına tepkili

Çiftçiler Birliği, ekim zamanı mazota zam yapılmasının üreticiye köstek olduğunu belirterek, “Üretimi bitirmek isteyen bu zihniyet karşısında çiftçi, üretebilmek için direnmektedir” açıklaması yaptı.

15 Ekim 2022 Cumartesi 13:44
Çiftçiler ekim zamanı yapılan akaryakıt zammına tepkili

Çiftçiler Birliği, ekim zamanı mazota zam yapılmasının üreticiye köstek olduğunu belirterek, “Üretimi bitirmek isteyen bu zihniyet karşısında çiftçi, üretebilmek için direnmektedir” açıklaması yaptı.

Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizin ve savaşın dünyayı etkilediği, diğer ülkelerin kriz süreçleri içerisinde en çok önem verdiklerinin üretmekken KKTC'de hükümetin üretimin önündeki engel olduğunu savundu.

Brent petrol fiyatlarının düşmesine rağmen mazot fiyatlarının yükseldiğini kaydeden Nizam, “Bugün itibarıyla mazot ücreti 26.94 TL ulaşarak 2 TL zam almıştır” dedi.

Nizam, ekim hazırlıkları içerisinde olan çiftçilerin, tarla sürme işlemlerini gerektiği şekilde yapamadığını, bitki gelişiminin olumsuz etkileneceğini ve bunun rekoltelere doğrudan yansıyacağını ifade ederek, geçtiğimiz hasat döneminde mazot fiyatı 18 TL iken, zahire fiyatlarının belirlendiğini, ancak hasat sürerken mazot fiyatının 5 TL zam alarak, 23 TL’ye yükseldiğini söyledi.

Doğal olarak girdi maliyetlerinin yükseldiğini ancak zahire fiyatlarında değişikliğin söz konusu olmadığını hatırlatan Nizam, “Hükümet bugün olduğu gibi o günde üreticiye ihanet etmiştir” dedi.

Nizam açıklamasına şöyle devam etti:

“Üreticiye 2021-2022 sezonunda sağlanan doğrudan gelir desteği 100 TL/ dönüm olarak açıklanmıştır. Bunun yüzde 15'i Genel Tarım Sigortası'na kesilmektir. Yani dönüm başına üreticinin alacağı destek 85 TL’dir. Bu miktarın yarısı daha dün üreticiye ödenmiştir, diğer yarısı ne zaman ödeneceği büyük bir bilinmezliktir.

Ekim zamanı tarlalarına gübresini atacak olan üreticinin Koop Levazım'dan peşin olmak koşulu ile 50 kg gübreyi alış fiyatı 835 TL, vadeli fiyatı 945 TL’dir. Bu maliyetler dikkate alındığı zaman çoğu üreticinin vadeli alım yapacağı düşünüldüğünde ve de dönüm başına 25 kg gübre harcanacağına göre 472 TL yalnızca gübre maliyeti ortaya çıkmaktadır.

Üreticinin bir cebine 1 kuruş koyarken, diğer cebinden 10 kuruş alan bir sistem, üretimin destekçisi değil, yalnızca köstekçisidir.

Üretimi bitirmek isteyen bu zihniyet karşısında çiftçi, üretebilmek için direnmektedir”

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