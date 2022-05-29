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Çiftçiler Birliğinden akaryakıt ve gübre zamlarına tepki

29 Mayıs 2022 Pazar 11:49
Çiftçiler Birliğinden akaryakıt ve gübre zamlarına tepki

“Girdi maliyetlerinde üreticileri koruyacak tedbirler alınmalı”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hasat döneminde akaryakıta yapılan zamların üreticileri bezdirdiğini belirtti.

Birlik Yönetim Kurulu adına yayımlanan bildiride, “Henüz 2021 yılı desteklerinden kalanları ödenmemişken, 2022 yılı söz verilen artışları görmemiş ve anlaşmamışken, hasat dönemi içerisinde hem de tüm giderler yükselirken, bir de her hafta yakıta yapılan zamlar artık bizleri bezdirmiştir” denildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, çiftçiye yönelik desteklere ciddi artış yapması gerektiği belirtilen açıklamada, “Yıllık  mazot desteği ile 4 litre mazot alınabilirken, bugün devletin mazot desteği adı altında vermeyi düşündüğü para ile 1 litre mazot dahi alınamayacak duruma düştük” ifadesine yer verildi.

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Türk Lirasındaki değer kaybından önce çiftçilere (dönüm başına) verilen Doğrudan Gelir Desteğinin 12 dolar karşılığı olduğu, Türk Lirasındaki değer kaybından dolayı desteğin 3 dolar karşılığına gerilediği belirtilen bildiride, “Girdilerimiz de ters oranda artıyor. 1 litre yakıtı 6 liraya alırken şimdi 22 liraya alıyoruz” denildi.

Mazotta gelen artışın yılda yüzde 300’e ulaştığı, kimyevi gübreye ise bir yılda yüzde 200-300 artış geldiği ancak çiftçinin ürününe verilen ücretin ithal ürünün 3 TL aşağısında olduğu kaydedildi.

Bildiride, “İthalat ile ucuzluk getirilemeyeceği belirtilen açıklamada, “Nitekim ithal ürüne yapılan sübvanseyeyse 300 milyon lira harcanmış ancak hiç bir ucuzlama yaratmamıştır. Sübvanseye artık bakanlık bütçesini aşmıştır. Yerli üreticiye verilen destek ise bu rakamın 3'te birine denk gelmektedir” denildi.

Beklentilerinin girdi maliyetlerinde üreticileri koruyacak tedbirler alınması olduğu ifade edildi.

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