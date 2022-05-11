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Çiftçiler Birliği: “Zahire fiyatları henüz tespit edilmedi. Kimsenin bizim adımıza açıklama yapma yetkisi yok”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, zahire fiyatlarının henüz tespit edilmediğini belirterek, kimsenin Çiftçiler Birliği adına açıklama yapma yetkisi olmadığını kaydetti.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:30
Çiftçiler Birliği: “Zahire fiyatları henüz tespit edilmedi. Kimsenin bizim adımıza açıklama yapma yetkisi yok”

Tarım Bakanlığı veya Toprak Ürünleri Kurumu’nun da arpa fiyat konusunda bir açıklamada bulunmadığını belirten Çiftçiler Birliği, Zahire Fiyatı Danışma Heyeti’nde yer alan Tüketiciler Derneği’nin kamuoyuna yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın Çiftçiler Birliği’nin itibarını zedeleyen açıklamalar yaptığı savunuldu.

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Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Sayın Işık, çiftçilerle fiyatlarda mutabık kalındığını kaydetmiştir. Karşılıklı görüşmeler ve istişarelerin yapıldığı bir ortamda her kesim maliyet, dünya piyasası ve ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak görüşlerini belirtmiştir.

Şu ana kadar ne alım ne satış fiyatları konusunda herhangi bir mutabakat söz konusu değil. Sayın Işık’ı, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin itibarını zedeleyici bu tarz beyanatlardan uzak durmaya davet eder, her türlü yasal hakkımızın da saklı olduğunu bildiririz. Üreticilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha belirtir, Çiftçiler Birliği adına hiç bir kimsenin açıklama yapma yetkisi olmadığını bir kez daha belirtiriz.”

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Son Güncelleme: 11.05.2022 16:41
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