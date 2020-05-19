Çiftçiler Birliği: Üretici el ele vererek bir yangının daha üstesinden gelmeyi bildi

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ: ÜRETİCİ EL ELE VEREREK BİR YANGININ DAHA ÜSTESİNDEN GELMEYİ BİLDİ’

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) bugün çıkan yangınların ardından, ‘yangın komplolarının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarılmasının ülkenin namusu olacağı’ ifade etti.

İskele’ye bağlı Altınova Köyü’nde çıkan yangına ilk müdahalyi üreticilerin yapması sonucu yangının en az zararla atlatılmasının sağlandığı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Basın bürosu aracığıyla yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde küçüklü, büyüklü yangınlar çıktığı ve en önemlisi ise ülkenin akciğeri olan bölgede felaketin yaşandığına dikkat çekildi. Hemen her gün yangın haberleri ile uyandığımız şu günlerde gelişen yangın olaylarını sadece izmarit ve cam kırıklarına bağlamanın sorumluluktan kaçma olduğu belirtilerek gelişen olayların sorumlularının derhal bulunması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada üreticilerin, muhtarlıkların, polisin, itfaiyenin, orman dairesinin, güvenlik güçlerinin ve aynı zamanda ağır iş makinesi sahiplerinin bu yaşanan sıkıntılı dönemde ülkenin akciğerlerini, milli servetini ve geleceğini korumak adına hazırlıklarını yaparak en üst düzeyde önlem alması gerektiği belirtildi.

Genel Başkan Hüseyin Çavuş Kelle ise tüm üreticilere çağrıda bulanarak, su tankerlerini, alet ekipmanlarını ve yangına müdahale edebilecek her türlü araç ve gereçlerini hazır tutmalarını gerektiğini belirtti. Kelle, yangınlara sebebiyet veren kişilerin belirlenmesi ve yeni yangınların engellenebilmesi için bölgelerinde bulunan yabancı araçların plakalarının kayıt altında tutulmasını istedi