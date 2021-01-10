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Çiftçiler Birliği tarımsal eğitimin başlamasının 175. Yıldönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. Kelle, yayımladığı mesajla, Türkiye’de tarımsal eğitimin başlamasının 175. yıldönümünü kutladı.

10 Ocak 2021 Pazar 15:16
Çiftçiler Birliği tarımsal eğitimin başlamasının 175. Yıldönümünü kutladı
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ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ TARIMSAL EĞİTİMİN BAŞLAMASININ 175. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. Kelle, yayımladığı mesajla, Türkiye’de tarımsal eğitimin başlamasının 175. yıldönümünü kutladı.

Kelle mesajında,  KKTC’de  tarımsal eğitimin sadece üniversiteler ve Güzelyurt Meslek Lisesi öncülüğünde yapıldığına dikkat çekti ve tarımsal eğitimin önemini vurguladı.

Kelle, ilk, orta ve yükseköğrenimde tarım eğitimi verilmesi yönünde öneride bulundu ve tarıma dayalı bölgelerde tarımın zorunlu, diğer bölgelerde ise seçmeli dersler arasında olması gerektiğini kaydetti.

KKTC’de Tarım Meslek Lisesi sayısının artırılması gerektiğini belirten Kelle, bu liselerde eğitim alan öğrencilerin, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültelerine girişlerinin avantajlı hale getirilmesini de önerdi.

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Üniversitelerdeki tarım teknikerliği kontenjanlarının artırılmasının ve bu bölümden Ziraat Mühendisliği Fakültelerine geçişin mümkün kılınmasının yararlı olacağını ifade eden Kelle, öğrenci kalitesinin de artırılmasını istedi.

KKTC’de tarımsal politikalar belirlenirken, doğru tespitlerle yola çıkıp doğru çözümleri ortaya koymak gerektiğini vurgulayan Kelle, tarım sektöründe uzun yıllardan beridir siyasilerin ortaya koydukları günlük politikalar neticesinde  bir çok sorunun ortaya çıktığını ifade etti.

Bu sorunların çözümünün mümkün olduğunu kaydeden Kelle, ancak kısır politikalar nedeniyle sorunların çözümsüz kaldığını belirtti.

2021’DE HAVA KOŞULLARINDAN DOLAYI SIKINTILI GÜNLER YAŞANACAK

2021 yılında hava koşullarından dolayı sıkıntılı günler yaşayacağını da ifade eden Kelle, 2021 yılı hasat sezonunun bereketli olmasını diledi.

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel BaşkanıHüseyin Ç. Kelle
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