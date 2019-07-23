Çiftçiler Birliği hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, tarımsal destekler ve tarım bütçesinin artırılmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, “Tarım Destek Paketinin” kimseyle paylaşılmadan, tartışılmadan ve ortak karar alınmadan Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini, imzalanan ekonomik protokolde ise 2019 tarım bütçesinin kesinlikle aşılmayacağının teyit edildiğini savunarak, bunu “üzücü” olarak niteledi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, UBP-HP hükümetinin icraatlarının ilk sırasında yer alan Ekonomik Protokol’ün imzalandığı ve bunun ülke açısından oldukça önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

“SÖYLEMLERİN AKSİNE…”

Açıklamada, hükümetin kurucu ortağı Ulusal Birlik Partili bakanların, geçmiş hükümet döneminde muhalefetteyken dile getirdikleri, özellikle 2019 yılı tarım bütçesindeki “yetersizlik ve tarım bütçesinin artırılması” gerektiği söylemlerinin aksine imzalanan protokolde tarım bütçesinin “kesinlikle” aşılmayacağının teyit edildiği iddia edildi.

“Neden diğer hiçbir bütçe için böyle bir gereksinim duyulmazken tarım bütçesi ile ilgili böyle bir ihtiyaç duyulmuştur?” diye sorulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yapılması gereken o kadar plan ve proje varken, devam eden projeler ve geriden gelen ödemeler dâhil, yıl başını eksi olarak açan bütçenin bu yılki rakamlarla daha fazla açık vereceği ya da mevcut bütçeye uyum sağlamak adına çeşitli oyunlarla kesintiye gidilmesi gerektiği görülmektedir.

Çeşitli vaatlerle yola çıkılırken, en önemli konu olan bütçe hesaba katılmamış, bunun vebali de yine üretici karşılayacak gibi görünmektedir.

Gizlice geçirilen Tarım Destek Paketinin de kimse ile paylaşılmadan, tartışılmadan ve ortak karar alınmadan Bakanlar Kurulu’ndan geçirilen ve halen bugün ilgili taraflarla paylaşılma ihtiyacı duyulmayan desteklerin artışlar karşısında eriyip bittiğinin görmezden gelinmeye çalışılması boşunadır.

Yıllardır aynı yerde sayan tarımsal desteklerle üretimin devamının sağlanamayacağını 2019 yılı bütçesi hazırlanırken de dile getirilirken bugün hükümette olan vekillerimizin ve bakanlarımızın da bizlere verdikleri desteği anımsıyoruz.

Peki şimdi ne değişmiştir ki aynı destek miktarları onaylanmış ve sadece özellikle tarım bütçesinin aynen uygulanacağı konusunda bir anlaşmaya gerek duyulmuştur.

Bütün dünyada olduğu gibi Anavatan Türkiye de de tarıma destekler hem çeşitlendirilmiş hem de artırılmışken bizim bir arpa boyu yol kat edememiş olmamız gerçekten üzücüdür.”