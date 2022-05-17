banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nisan kurak geçti, Mayıs serin, yaz sıcak olacak
Nisan kurak geçti, Mayıs serin,...
Koop Süt'ten okkalı zam
Koop Süt'ten okkalı zam
Meclis’te güven oylaması yarın
Meclis’te güven oylaması yarın
Jet krizinin ‘gizli kahramanı’ kim!
Jet krizinin ‘gizli kahramanı’ kim!
Trafik kazası: Bir araç tamamen yandı
Korkunç trafik kazası
banner405
Flaş Haber
Koop Süt'ten okkalı zam
Kapat

Çiftçiler Birliği “arpaya adil fiyat biçilmesi“ çağrısını yineledi

NİZAM: “ÜRETİCİLERE ÇAĞRIMIZDIR, ARPANIZA SAHİP ÇIKIN, ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ İLE HÜKÜMET UZLAŞANA KADAR BEKLEYİN”

17 Mayıs 2022 Salı 16:15
Çiftçiler Birliği “arpaya adil fiyat biçilmesi“ çağrısını yineledi

BEYOĞLU, “DEVLET KENDİNİ SOYUTLARSA ÜLKEDE KAOS DOĞAR”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, arpaya adil bir fiyat biçilene kadar Toprak Ürünleri Kurumuna ürün verilmemesi çağrısını yineledi. 

Nizam ayrıca yasak olmasına rağmen bazı yerlerin arpa alımı yaptığını, çiftçilere desteklerin ödenmediğini ileri sürdü.

Nizam TAK’a yaptığı açıklamada çiftçilerin, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) açıkladığı arpa fiyatının maliyetin altında olduğunu, birliğin arpa ve buğdaya adil fiyat biçilene kadar kuruma ürün vermeme yönünde karar ürettiğini, ancak bazı küçük üreticilerin kuruma açıklanan maliyet altı fiyattan ürün verdiğini belirtti.

TÜK’ün açıkladığı fiyat üzerinden üreticinin kilo başına 5.35 TL ödeneceğini belirten Nizam, arpanın Güney Kıbrıs’ta ton başı 430 Euro(0.43 Euro/kg-6.8 TL/kg ), Türkiye’de 6.4 TL/kg, Dünya genelinde üreticinin 6  TL’nin üzerinde ödendiğini belirtti.

TÜK’e arpa veren üreticilerin küçük üreticiler olduğunu, bazı küçük üreticinin hasat edilen arpayı yere boşaltması ve tekrardan kamyona yükletmesi fazla maliyet yaratacağından ürünlerini kuruma vermeyi tercih ettiğini anlatan Nizam, “Üreticilere çağrımızdır, arpanıza sahip çıkın, Çiftçiler Birliği ile hükümet uzlaşana kadar bekleyin” dedi.

"YASAK OLMASINA RAĞMEN ARPA ALIMI YAPILIYOR"

Arpa ve buğday alımını, yasa gereği TÜK dışında kimsenin yapamayacağını belirten Nizam, bir kamu kurumu bir de işletmenin yasak olmasına rağmen arpa alımı yaptığını ileri sürdü.

Hükümet temsilcileri ile görüşme taleplerinde bulunduklarını ancak aldıkları yanıtın, hükümet güvenoyu aldıktan sonra görüşebilecekleri yönünde olduğunu belirten Nizam, “Üretici her gün zarar görüyor, gerek dolu yağışı, gerek dondan gerekse de yangından zarar görüyor”  dedi.

banner341
"DESTEKLER ÖDENMİYOR"

Yılda iki kez ödenen Doğrudan Gelir Desteği ile mazot desteğinin 2021’in ikinci dilimi ve 2022’nin ilk diliminin ödenmediğini anlatan Nizam, bunun yanında kuraklık raporlarının halen Genel Tarım Sigortası Fonunda onaya sunulmadığını, çiftçinin kuraklık var mı yok mu bilmediğini belirtti.

Devletin üreticiye ödemesi gereken Doğrudan Gelir Desteklerinde 34 milyon TL  geriliği bulunduğunu ileri süren Nizam “Sürdürülebilir bir tarım politikası olmadığından, dövizin sürekli arttığı ve girdi maliyetlerinde yüzde 500’e varan artışlar yaşandığından, gelecek sezon ekim yapamayacak durumdayız” dedi.

Çiftçinin desteklerinin pek çok kesimi etkilediğini belirten Nizam, çiftçi desteklendiğinde hayvancının girdi maliyetinin de düşürüldüğünü, hayvancının girdi maliyeti düşünce süt fiyatının da düşürüldüğünü, bunun da tüketiciye olumlu yansıması olduğunu anlattı. 

Üreticide TÜK’e verecek 20-25 bin ton arpası bulunduğunu, ancak hükümetin hayvancıya satışta sübvanseye yapmayacağını açıkladığını belirten Nizam, bu durumda hiçbir kesimin, ne çiftçinin ne hayvan üreticisinin ne de imalatçının memnun olmadığını belirtti.

BEYOĞLU: BU YIL MALİYET 8 TL/KG

Birlik Genel Sekreteri Mustafa Beyoğlu ise, döviz bazında hesaplandığında, bir dönüm için, icarlama, sürme, tohum alımı ve ilaçlama masrafının 100 Sterlin, bugünkü karşılığı 2 bin TL olduğunu, devletin dönüm başına öngördüğü ürünün 250 kg olduğu baz alındığında, 2021-2022 sezonunda kilo başına maliyetin 8 TL olduğunu belirtti.

Beyoğlu, “Üretici bilinçli olarak zarar ettiriliyor” dedi.

"DEVLET DENGEYİ BULMASI LAZIM"

Çiftçilerin yanında hayvancıların da maliyetlerden şikayet etmesiyle ilgili olarak Beyoğlu, hükümetin dengeyi bulması gerektiğini, dünyada pahalılığı önlemek adına çiftçi kesimine destekler verildiğini ancak Kuzey Kıbrıs’ta para yol gerekçesiyle hükümetin hayvancıya satışta arpayı sübvanseye etmekten vaz geçtiğini söyledi.

Beyoğlu, “Devlet kendini soyutlarsa ülkede kaos doğar” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 17.05.2022 18:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onur Yürüyüşü Lefkoşa’da yapıldı
Onur Yürüyüşü Lefkoşa’da yapıldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
İnsan Hakları Derneği İsveç ve Finlandiya’yı protesto etti
İnsan Hakları Derneği İsveç ve Finlandiya’yı protesto etti
Güzelyurt’ta katle teşebbüs, soygun ve yaralama
Güzelyurt’ta katle teşebbüs, soygun ve yaralama
Kıbrıslı çevirmenlere yönelik ara bölgede etkinlik
Kıbrıslı çevirmenlere yönelik ara bölgede etkinlik
Üçüncü, Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı düzenlendi
Üçüncü, Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı düzenlendi
Sağlık Bakanlığı: “ Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi deniz suyu analizlerini düzenli olarak yaptırmaktadır“
Sağlık Bakanlığı: “ Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi deniz suyu analizlerini düzenli olarak yaptırmaktadır“
Lefke Hanı Meydanında söyleşi düzenlenecek
Lefke Hanı Meydanında söyleşi düzenlenecek
Üstel: “Pasaport ve kimliklerde çip sorununu Türkiye ile birlikte çözüyoruz”
Üstel: “Pasaport ve kimliklerde çip sorununu Türkiye ile birlikte çözüyoruz”
İskele’de “Engelsiz Destek Birimi” kuruldu
İskele’de “Engelsiz Destek Birimi” kuruldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim