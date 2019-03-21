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Çiftçi: “Maça gitmeyen Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyoruz”

Çiftçi: “Maça gitmeyen Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyoruz”

21 Mart 2019 Perşembe 11:09
Çiftçi: “Maça gitmeyen Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Başkanı Nurdan Çiftçi, “mütekabiliyet” esasını gözeterek MTG-NEA Salamina maçına gitmediği için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı tebrik etti.

Sporun barış ve dostluk sembolü olduğunu belirten Çiftçi,  “Bu dostluk maçı Rum tarafında bir sahada olacak ise rövanşın Türk tarafında  olması mütekabiliyetin gereğidir. Rum tarafında bir takımımızın maç yapması ve karşılığında rövanşın Türk tarafında yapılmaması siyasette çok farklı anlamlar ifade eder. Bu durum Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun KOP’un altına girmesinden farklı bir anlamı olmaz. Bu sebepten dolayı maça gitmeyen Sayın Cumhurbaşkanını destekliyor ve tebrik ediyoruz” dedi.

Çiftçi ara bölgede yapılacak olan bir maçın dahi güvenliğini sağlayamayacağını söyleyen BM’nin Kıbrıs’ta ne işi olduğunu da sordu.

Bu arada YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Kadın Kolları’ndan bir heyet Erenköy’e giderek burada görev yapan Mücahitleri ziyaret etti.

YDP Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi, Erenköy’ün Kıbrıs Türklerinin Çanakkale’si olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 21.03.2019 14:29
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