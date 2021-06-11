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"Çift aşılı yolculardan girişte PCR testi istenmeyecek"

 

11 Haziran 2021 Cuma 19:15
"Çift aşılı yolculardan girişte PCR testi istenmeyecek"
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Başbakan Ersan Saner, önümüzdeki günlerde Ercan ve adadaki geçiş kapılarından KKTC’ye giriş yapacak çift aşılı yolculara girişte PCR testi yapılmaması yönünde karar ürettiklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yetkilileri, Başbakan Ersan Saner’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Birlik Başkanı Menteş Aytaç, görüşmede, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdikleri eylemin ardından, Hükümetin verdiği tüm sözleri tutarak taleplerini karşıladığını belirtti, Başbakan Saner’e teşekkür etti.

Başbakan Ersan Saner de, Covid-19’dan dolayı ülkedeki tüm sektörlerin sıkıntı yaşadığını ancak Hükümetin sıkıntılara çare üretmeye devam ettiğini kaydetti.

KKTC’nin aldığı tedbirler sayesinde pandemiyi büyük oranda aştığını belirten Saner, bu konuda dünyada ilk sıralarda olduklarını, yakın zamanda risk kodunun da yeşile döneceğini söyledi.

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Başbakan Ersan Saner, Covid-19’un yaralarını sarmayı sürdürdüklerini belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle gerçekleştirdiği görüşme neticesinde yeni kararlar ürettiklerini ifade etti.

Saner, önümüzdeki günlerde Ercan ve adadaki geçiş kapılarından KKTC’ye giriş yapacak çift aşılı yolculara girişte PCR testi yapılmaması yönünde karar ürettiklerini söyledi.

Saner, ülkeye gelecek yolcuları QR koduyla takip edeceklerini de dile getirdi.

Saner, halkı aşılamayı sürdüreceklerini kaydederek, Eylül ayına kadar öğretmenleri de aşılayarak yüz yüze eğitimi başlatma hedefinde olduklarını  belirtti.

Başbakan Saner, konuşmasında yürütülen projelerle ilgili de bilgi verdi.

Saner, ülkenin kalkınmasını sağlayacak projelerin de hız kesmediğini belirttiği konuşmasında, 20 Temmuz’da Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunu açma hedefinde olduklarını, ardından Bafra bölgesinden başlayarak Karpaz’a kadar gidecek yolu tamamlayacaklarını, sonrasında ise Değirmenlik Girne Dağ Yolu projesini  hayata geçireceklerini kaydetti.

KKTC’nin kalkınmaya devam edeceğini dile getiren Saner, hayvancının sütünün dökülmemesi ve yem fiyatlarının iyileştirilmesi için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.

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Son Güncelleme: 11.06.2021 20:34
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