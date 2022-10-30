banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cidan Cinayeti: 8 mahkum yargıç önünde
Cidan Cinayeti: 8 mahkum yargıç...
5 ayrı kazada sürücülerin dördünde alkol tespit edildi
5 ayrı kazada sürücülerin dördünde...
Savrulan araç, duvar üzerinde oturan dört gence çarptı!
Savrulan araç, duvar üzerinde oturan...
"Hava sahamızın ihlal edildiği doğru mu? Bu konuda bir tepki gösterildi mi?"
"Hava sahamızın ihlal edildiği doğru...
Darp edilen şahıs beyin kanaması geçirdi!
Darp edilen şahıs beyin kanaması...
banner404

Cidan Cinayeti: 8 mahkum yargıç önünde

Tansu Cidan (41) isimli Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Merkezî Cezaevi’nde öldürülmesi ile ilgili 8 hükümlü mahkemeye çıkarıldı.

30 Ekim 2022 Pazar 16:36
Cidan Cinayeti: 8 mahkum yargıç önünde

Tansu Cidan (41) isimli Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Merkezî Cezaevi’nde öldürülmesi ile ilgili 8 hükümlü mahkemeye çıkarıldı.Cezaevi güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kıbrıs Rum polisi, cinayetle ilgili 8 hükümlünün dün çıkarıldığı mahkemeye, Cidan’ın ölü bulunmasından 36 saat önce yaşanan vukuatla ilgili kamera görüntülerini de sundu.Fileleftheros’un “36 Saat Önce… Kürt ve İki Kıbrıslı Türk Aktif Katıldı”  başlıklı haberine göre kamera kayıtlarında, ölümünün resmen ilan edilmesinden 36 saat önce Çarşamba sabahı saat 09.24’te Cidan’ın, 1 numaralı şüpheli mahkûmun teşviki ile 7 numaralı hücreye girdiği ve 1 numaralı şüpheli tarafından kapının dış tarafındaki anahtarla kilitlendiği görüldü. 8.5 saat hücredeCidan, üzerinden kapısı kilitlenen 7 numaralı hücrede yaklaşık 8.5 saat kaldı ve saat 17.54’te çıktı. Bu süre içerisinde, mahkemeye çıkartılan ve haklarında 8’er gün tutukluluk emri alınan 8 şüpheliden 2’si Cidan’ı iki kolundan desteklenerek bu sefer 4 numaralı hücreye götürdü. Bu sırasında vücudu ve yüzü çarşafla örtülen Cidan 4 numaralı hücreden bir daha canlı çıkamadı.Gece saat 21.00 sularında şüphelilerden 3’ü, birinin elinde kırmızı bir fanila varken 4 numaralı hücreye girdi ve kısa süre sonra, kırmızı fanilada bir şey gizleyerek geri çıktı.Gazeteye göre Cezaevi’nden yapılan resmi açıklamada, cezaevi yönetiminin Cidan’ın durumundan Perşembe gecesi saat 21.15’te, yani üç şüphelinin 4 numaralı hücreden çıkmasından 15 dakika sonra haberdar edildiği ve derhal çağrılan tıp görevlisinin Cidan’ı hayata döndürmeye çalıştığı, sonrasında Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı, olayın polise 21.55’te bildirildiği kaydedildi.Kamera kayıtlarında 26 Ekim Çarşamba günü saat 17.54’te Cidan’a ayakta durması için destek verildiği görülmesine rağmen o kanatta görev yapan Cezaevi görevlisi raporunda, Cidan’ın ölümünden bir gün önce sağlıklı göründüğü notunu düştü.Cezaevi açıklamasında ise saat 27 Ekim Perşembe günü 17.06’daki sayımda Cidan’ın ‘hazır bulunduğu, vücudunda görünen herhangi bir yaralanma veya herhangi şüpheli bir şey görülmediği, konuştuğu gardiyanlara hiçbir şey söylemediği” kaydedilmişti. 8 mahkûmdan biri Kürt, ikisi Kıbrıslı TürkGazete önceki akşam tutuklanan ve dün de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak haklarında 8’er gün tutukluluk emri alınan 8 mahkûmdan biri Kürt, ikisi Kıbrıslı Türk olduğu belirtilen 3 mahkûmun aktif rol almış göründüğünü de haberine ekledi. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 ayrı kazada sürücülerin dördünde alkol tespit edildi
5 ayrı kazada sürücülerin dördünde alkol tespit edildi
Savrulan araç, duvar üzerinde oturan dört gence çarptı!
Savrulan araç, duvar üzerinde oturan dört gence çarptı!
Akçay sakinlerinden Enver Kızılyürek yaşamını yitirdi
Akçay sakinlerinden Enver Kızılyürek yaşamını yitirdi
"Hava sahamızın ihlal edildiği doğru mu? Bu konuda bir tepki gösterildi mi?"
"Hava sahamızın ihlal edildiği doğru mu? Bu konuda bir tepki gösterildi mi?"
Darp edilen şahıs beyin kanaması geçirdi!
Darp edilen şahıs beyin kanaması geçirdi!
Maket polis araçları sürcüler üzerinde etkili oldu
Maket polis araçları sürcüler üzerinde etkili oldu
Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Buldukları kredi kartıyla 1 ay sefa sürmüşlerdi! Mahkemeye çıkarıldılar
Buldukları kredi kartıyla 1 ay sefa sürmüşlerdi! Mahkemeye çıkarıldılar
14 yaşındaki çocuk aranıyor!
14 yaşındaki çocuk aranıyor!
Anlamlı 29 Ekim kutlaması
Anlamlı 29 Ekim kutlaması

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim