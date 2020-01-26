CİB’in sektör toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti

Casino İşletmecileri Birliği’nin düzenlediği 2020 yılının ilk sektör toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, bakanlık üst düzey bürokratları, sektör yöneticileri, basın yayın temsilcilerinin yoğun katılımıyla Merit Lefkoşa Otel’de gerçekleşen gecede yapılan konuşmalarda ülke turizm ekonomisinin lokomotifi konumundaki casino sektörünün 30 yılı aşkın süredir yasal statüye kavuşturulmaması eleştirilirken, ülke insanı arasında ayrımcılık yaparak konan yasakların tüketiciyi korumadığı, şeffaflığı ortadan kaldırdığı, kurumsallaşmayı da engellediğine vurgu yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy gecede yaptığı konuşmada, casinocular birliğinin kurumsallaşarak dünyaya açılma yönünde gösterdiği çabaları takdirle izlediğini, sektörün yasal statüye kavuşturulması yönünde atılan birçok adımda yer aldığını ancak bu çabaların olumlu sonuca götürülememesinin üzücü olduğunu anlattı. Taçoy, yeni dönemde beklentilere yanıt verecek sonuç odaklı çalışmalarla ülke ekonomisine katkıları tartışılmayan bu sektörün sorunlarına çözüm üretileceğine inandığını kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin şu anda her şeyi bir kenara bırakarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandığını, bunun hemen ardından genel seçimlerin yapılarak partisinin iktidara geleceğini ve yıllardır bekleyen sektör yatırımcılarının ancak o zaman yasal statüye kavuşacağını kaydetti. Arıklı devamla hükümetin sektöre sağmal inek misali bakmak yerine sorunlarını anlayarak çözmeye odaklanmasını isterken şu anda yatırımcıların yeterli olduğunu o nedenle sektöre yeni yatırımcı kazandırmak anlayışı yerine beklentilere yanıt verecek bir yol izlemek gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantının açılışında konuşan CİB Başkanı Ahmet Arkın, uzun yıllardır turizm ekonomisinin yükünü çeken, yıllık 700 milyon doları aşan rakamlarla piyasalara katkı sağlayan sektöre ülkeyi yönetenlerin anlayışla ve çözüm odaklı yaklaşmasını beklediklerini belirtti. Çağdaş, ileri görüşlü siyasilerin yasaklarla sonuç yerine kaos üretildiğini artık anlamaları gerektiğine vurgu yapan Arkın, bir önceki hükümet döneminde üzerinde çalışılan ancak hayata geçirilemeyen tasarıya ilişkin de şunları aktardı:

“Tasarının temeli tüketiciyi korumak, sektörü sürdürülebilir bir konuma getirmek, kara para tehdidinden korumaktı.

Tasarının temeli Şans oyunlarında Sorumlu Oyun Politikalarını zorunlu hale getirmekti. Tasarının temeli denetim ve sürdürülebilirlikti. Tüm çağdaş yasalarda olduğu gibi bu yasa tasarısı da yasaklar değil denetimlere odaklanmaktaydı”

Birlik Genel Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek de konuşmasını uzun emekler verilerek, sektörün her paydaşı ile paylaşılarak hazırlanan ancak hayata geçirilmeyen tasarıya dayandırarak tasarının iki önemli bacağı olduğunu bunların ilki oyuncuyu (tüketiciyi) korumak diğerinin de yasaklar yerine sağlıklı denetim modelleri getirmek olduğuna dikkat çekti.

Sarıçiçek tasarının yasalaşması durumunda neler olabileceğine de şöyle vurgu yaptı:

“ Özerk Bir Şans Oyunları Kurulu Oluşturulacaktı

Şans Oyunları Dairesi Oluşturulacaktı.

Kurul, Kumar Yaygınlığı ve Kumarın Sosyal Etkileri üzerinde her yıl araştırmalar yapabilecekti.

Kurul, Sorumlu Oyun Politikalarını geliştirecekti.

Uluslararası Şans Oyunları Kurulları Birliğinin (IAGR) konferans, çalıştay ve seminerlerine katılımı sağlanacaktı.

Gerek suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi gerekse sorumlu oyun politikalarındaki gelişmeleri takip edilebilecekti.

Bu konulardaki her gün hızla değişen teknolojik gelişmeleri takip edebilecekti.

Ülkemizde uluslararası konferanslar düzenleyebilecekti.

Şans Oyunlarının Sosyal Etkileri konularında uzmanlaşma gelişecekti.

Şans Oyunlarında kullanılan malzeme ve makinelere standartlar getirebilecekti.

Uluslararası standartlarda personel eğitimleri verilerek, yerelden işgücü istihdamı için olanaklar yaratılacaktı.

Milli Piyangolar hariç, Müşterek Bahis Evleri (Betting Ofisler) ve Elektronik Bahis Evleri de (Sanal Bet) dahil olmak üzere tüm Şans Oyunları, bu kurulun denetimi altına alınacaktı.

Tabii en önemli konu, Yasa Tasarısı geçmiş olsaydı Şans Oyunları Kurulu siyasetten arınmış, her değişen hükümetle değiştirilemeyecekti.

Devletin Şu Ana Kadar Hiç Alamadığı Alanlardan Gelirleri Olacaktı”

Katılımcıların sektörle ilgili düşüncelerini aktarmaları ile devam eden toplantı, birlikte yenilen akşam yemeği ile tamamlandı. Lha