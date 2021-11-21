CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları KKTC’de

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'de buluştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından KKTC ile ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın organizasyonu ile gerçekleşecek ziyaretler iki gün sürecek.
CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, ziyaretin ikinci gününde, KKTC’deki belediyeleri ziyaret edecek.
Seyit Torun ve Baskanlar, Lefkoşa'daki Concord Otel’de de Pazartesi saat 18.00’da basın toplantısı yaparak ziyareti değerlendirecek