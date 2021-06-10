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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kutlu Adalı'nın kabrini ziyaret etti

10 Haziran 2021 Perşembe 20:45
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kutlu Adalı'nın kabrini ziyaret etti
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KILIÇDAROĞLU: “ŞİMDİ ASIL FAİLLER ORTAYA ÇIKTI YILLAR SONRA. SAĞLIKLI BİR SORUŞTURMAYI YAPMAK VE SONUÇ ALMAK ARTIK TÜRKİYE VE KKTC'DEKİ SİYASETÇİLERİN VE SAVCILARIN NAMUS BORCUDUR”

Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1996'da öldürülen araştırmacı gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti.

Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı ve ailesiyle birlikte Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabrine ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, karanfil bıraktı ve dua etti.

Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına, şunları söyledi:

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"Kutlu Adalı'nın katledilişinin üzerinden yıllar geçti, asıl failler bulunamadı. Soruşturma yetersiz. Soruşturmanın yetersiz olduğunu, delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten. Şimdi asıl failler ortaya çıktı yıllar sonra. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık Türkiye ve KKTC'deki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir faili meçhul cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz, aile bunu bekliyor, yıllardır bekliyor. Failler ortada, biliniyor, katiller belli, biliniyor. Gereğinin yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Adalı ailesini evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYET KKTC’DEN AYRILDI

KKTC’deki günü birlik temaslarını tamamlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, saat 20.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan adadan ayrıldı.

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Son Güncelleme: 10.06.2021 20:59
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