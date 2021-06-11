banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

CHP: “CHP'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verdiği destek teyit edildi“

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarında CHP'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verdiği desteğin teyit edildiği bildirildi.

11 Haziran 2021 Cuma 11:30
CHP: “CHP'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verdiği destek teyit edildi“
banner337

CHP'den, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun dünkü KKTC ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili ve Başdanışman Erdoğan Toprak, Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Genel Başkan Dış İlişkiler Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü'nün eşlik ettiği ifade edildi.

Kılıçaroğlu'nun, KKTC'deki temasları kapsamında Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret ettiği, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüşmeler gerçekleştirdiği anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri tarafından CHP heyeti onuruna öğle yemeği verildiği belirtildi.

"CHP'NİN KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLI DAVASINA VERDİĞİ DESTEK TEYİT EDİLMİŞTİR"

banner341
Kılıçdaroğlu'nun 1996'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'nın kabrini ziyaret ederek eşi İlkay Adalı ve çocuklarına evlerinde bir taziye ziyaretinde bulunduğu, Lefkoşa'da Beşparmak Düşünce Grubu ile bir toplantı da gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Samimi bir ortam içinde geçen görüşmelerde CHP'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verdiği destek teyit edilmiştir. Yaklaşık 50 yıldır hakları gasp edilen Kıbrıs Türkleri adalet istemektedir. 1974 yılından beri geçen zaman zarfında adadaki iki toplum arasında herhangi bir çatışma olmaması bu durumun artık yerleşik bir hal aldığını göstermektedir. Bu süre içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet olmanın tüm vasıflarını haiz bir şekilde varlığının sürdürülebilirliğini kanıtlamış bulunmaktadır. Bu durum Kıbrıs Türklerinin özgür ve egemen iradesine de hiçbir müdahale olmaksızın saygı duyulmasını gerektirmektedir.

Öte yandan, Kıbrıs'ta iki toplum arasında eşitliğe dayalı bir arada yaşama için gösterilen çabaların bir sonuç vermediği de açık bir şekilde görülmektedir. Kıbrıs Türkleri ne bir azınlık olarak yaşayabilir ne de statükoya mahkum edilebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık eşit egemenlik ve eşit uluslararası statüye sahip bir devlet olarak uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri almalıdır. CHP olarak bu konuda Kıbrıs Türklerine olan desteğimiz tamdır."


 

banner360
Son Güncelleme: 11.06.2021 12:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Başkanı İsmail Arter şehir plancıları odası başkanı Merter Refikoğlu ile bir toplantı yaptı
Belediye Başkanı İsmail Arter şehir plancıları odası başkanı Merter Refikoğlu ile bir toplantı yaptı
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden Dohni katliamını konulu film
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden Dohni katliamını konulu film
Müsilaj problemine karşı, 6 ayda sonuç gösterecek biyoteknolojik çözüm!
Müsilaj problemine karşı, 6 ayda sonuç gösterecek biyoteknolojik çözüm!
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti
Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti
Arucad, Cumulus’a tam üye oldu
Arucad, Cumulus’a tam üye oldu
EL-SEN'den açıklama
EL-SEN'den açıklama
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Her ülkede resmi binalara ve kalelere bayrak çekilir”
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Her ülkede resmi binalara ve kalelere bayrak çekilir”
Özyiğit: “Hükümetin sorunları çözme ve ekonomik krize çare üretme gailesi yok”
Özyiğit: “Hükümetin sorunları çözme ve ekonomik krize çare üretme gailesi yok”
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim