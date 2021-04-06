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Chınedum Emenjıke mahkemeye çıkarıldı

Kuzey Kıbrıs’ta 2019 yılından beridir ikamet izinsiz kalan Nijeryalı Chınedum Emenjıke bugün mahkemeye çıkarıldı.

06 Nisan 2021 Salı 17:59
Chınedum Emenjıke mahkemeye çıkarıldı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’ta 2019 yılından beridir ikamet izinsiz kalan Nijeryalı Chınedum Emenjıke bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Faslı zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 2 Nisan 2021’de Girne Polisine gelerek, ikamet izinsiz olduğunu bildirip, ülkeden gönderilmeyi istediğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 4 Ekim 2019 tarihinde Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaptığını, kendisine verilen 90 gün vize süresinin bitmesine rağmen ülkeden çıkış yapmayarak, 456 gün vize aşımına uğradığını kaydetti. Polis, zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz tamamlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlı hakkındaki işlemlerin tamamlanabilmesine olanak sağlamak için 8 gün ek süre talebini kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Chınedum Emenjıke
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