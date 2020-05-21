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Cezaevindekilere, bayramda kapalı görüş sistemiyle aile ve yakınlarıyla görüşme imkanı

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince, Merkezi Cezaevi’nde uzun süredir aile ve yakınlarıyla yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen mahkum ve tutukluların, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemi ile aile ve yakınlarıyla görüşmelerine imkan yaratılacağını açıkladı. 

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:49
Cezaevindekilere, bayramda kapalı görüş sistemiyle aile ve yakınlarıyla görüşme imkanı
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İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince, Merkezi Cezaevi’nde uzun süredir aile ve yakınlarıyla yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen mahkum ve tutukluların, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemi ile aile ve yakınlarıyla görüşmelerine imkan yaratılacağını açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 Mart 2020 itibariyle Koronavirüs’e karşı Merkezi Cezaevinde aldığı tedbirler çerçevesinde mahkum ve tutukluların sağlığının korunması amacıyla açık ve kapalı görüşlerin durdurulduğu hatırlatıldı.

Covid-19 mücadelesinde belli bir noktaya gelindikten sonra tedbiri elden bırakmadan kısa süre önce mahkum ve tutukluların online olarak aileleriyle görüntülü görüşmelerine imkan yaratıldı ve bu olağan dışı koşullarda mahkum hakları gözetilerek hareket edildi.

Covid-19 mücadelesi kapsamında gelinen aşamada alınacak tedbirler çerçevesinde ve Cezaevi İdaresinin düzenlediği program kapsamında, uzun bir süredir aile ve yakınlarıyla yüzyüze görüşme imkanı bulamayan mahkum ve tutukluların Ramazan Bayramı süresince aile ve yakınlarıyla yüz yüze görüşme şansı bulacakları kapalı görüş imkanı sağlanacak.

Bu bağlamda alınacak tedbirler şöyle;
“Kapalı görüş için gelen ziyaretçilerin girişte ateş ölçerle kontrolü yapılacaktır. Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu olacaktır.

Mahkum ve tutuklular, aile ve yakınları ile her mahkum için bir kez olmak kaydıyla, en çok iki kişiyle görüşme yapabilecektir.

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Bayram ziyaretleri 24-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki periyot şeklinde gerçekleştirilecektir. Birinci periyot saat: 09.00-13.00 / ikinci periyot ise saat:13.00-16.00 arasında olacaktır.

Kapalı görüş odası her görüşmeden sonra dezenfekte edilip havalandırılacaktır. 

Her mahkum ve tutuklu için görüşme süresi 15 dakika ile sınırlı olacaktır.

Ağır ceza hükümlüleri için Bayram Ziyareti 24-25 Mayıs tarihlerinde tam gün, hafif ceza hükümlüleri için Bayram Ziyareti 26 Mayıs tarihinde sabah 09.00-13.00 saatleri arasında, hükümsüz tutuklular için Bayram Ziyareti ise 26 Mayıs öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri ile 27 Mayıs tam gün olacak şekilde düzenlenmiştir. 

Mahkum ve tutukluların, Bayram süresince ziyaret günlerini ve saatlerini önceden ailelerine telefoniyen bildirmeleri cezaevi idaresi tarafından sağlanacaktır. 

Bayram ziyaretleri süresince mahkum ve tutuklular için eşya veya para alımı yapılabilecek fakat eşyalar 6 saat bekletildikten sonra mahkum ve tutuklulara verilecektir. 

Mahkum ve tutukluların çocukları dışında cezaevine çocuk ziyaretçi alınmayacaktır”

Son Güncelleme: 21.05.2020 15:21
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