Cezaevinde açık görüşler 7 gün durduruldu

İçişleri Bakanlığı, son yaşanan gelişmeler ışığında sağlığın korunması ve yerel bulaş kontrolünün sağlanmasına kadar Merkezi Cezaevi’nde açık görüşlerin ilk etapta 7 gün süreyle durdurulduğunu, Mahkemelerde davaları devam edenler için ise avukat görüşmelerinin tedbirler çerçevesinde devam edeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Cezaevi’nde alınan tedbirler sayesinde tutuklu, mahkumlar ve cezaevi personeli arasında Covid-19 vakasına rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, Merkezi Cezaevi idarecilerinin rutin olarak hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yürütmekte olduğu, Cezaevine girişlerde ateş ölçümlerinin yanısıra cezaevi personelinin tedbirlerin uygulanmasında titizlik ve ciddiyetle çalışılmakta olunduğu belirtildi.



Dünyayı tehdit eden Covid-19 salgını ile mücadelede İçişleri Bakanlığı’nın kontrollü olarak tutuklu ve mahkum haklarını göz önünde tutarak sağlığın korunması amacıyla sürecin seyrine göre gerekli adımları atmakta olduğu kaydedildi.

AÇIK GÖRÜŞLER İLK ETAPTA 7 GÜN SÜREYLE DURDURULDU

Bu bağlamda da son yaşanan gelişmeler ışığında sağlığın korunması ve yerel bulaş kontrolünün sağlanmasına kadar açık görüşlerin ilk etapta 7 gün süreyle durdurulduğu kaydedilen açıklamada, Mahkemelerde davaları devam edenler için avukat görüşmeleri tedbirler çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

Ülkede yaşanan yerel bulaş riskinden kaynaklı cezaevinde çalışan ve riskli bölgelerden biri olan Beyarmudu bölgesinde ikamet eden bir gardiyanın PCR testinin yapıldığı ve 7. Gün testinin de negatif olarak kesinleşmiş olmasına rağmen hiçbir riske mahal vermemek için karantina sürecini tamamlamasın beklendiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı olarak halk sağlığının korunması yönünde her zaman sağlık uzmanlarının öneri ve görüşlerine uygun şekilde tüm tedbirlerin özellikle de merkezi cezaevinde ilk günden itibaren çok dikkatli ve titiz şekilde uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar. Cezaevinde gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi saygılarımızla rica eder, Merkezi Cezaevinde sağlık tedbirleri açısından bir sıkıntımız olmadığını tüm kamuoyuna bildiririz.”