banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
460.855
DOLAR
7.4655
STERLİN
9.7752
EURO
8.8011
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

Cezaevinde açık görüşler 7 gün durduruldu

“MERKEZİ CEZAEVİ’NDE ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE TUTUKLU, MAHKUMLAR VE CEZAEVİ PERSONELİ ARASINDA COVİD-19 VAKASINA RASTLANMADI”

08 Eylül 2020 Salı 11:47
Cezaevinde açık görüşler 7 gün durduruldu
banner337
banner351

İçişleri Bakanlığı, son yaşanan gelişmeler ışığında sağlığın korunması ve yerel bulaş kontrolünün sağlanmasına kadar Merkezi Cezaevi’nde açık görüşlerin ilk etapta 7 gün süreyle durdurulduğunu, Mahkemelerde davaları devam edenler için ise avukat görüşmelerinin tedbirler çerçevesinde devam edeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Cezaevi’nde alınan tedbirler sayesinde tutuklu, mahkumlar ve cezaevi personeli arasında Covid-19 vakasına rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, Merkezi Cezaevi idarecilerinin rutin olarak hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yürütmekte olduğu, Cezaevine girişlerde ateş ölçümlerinin yanısıra cezaevi personelinin tedbirlerin uygulanmasında titizlik ve ciddiyetle çalışılmakta olunduğu belirtildi.
 
Dünyayı tehdit eden Covid-19 salgını ile mücadelede İçişleri Bakanlığı’nın kontrollü olarak tutuklu ve mahkum haklarını göz önünde tutarak sağlığın korunması amacıyla sürecin seyrine göre gerekli adımları atmakta olduğu kaydedildi.  

AÇIK GÖRÜŞLER İLK ETAPTA 7 GÜN SÜREYLE DURDURULDU

Bu bağlamda da son yaşanan gelişmeler ışığında sağlığın korunması ve yerel bulaş kontrolünün sağlanmasına kadar açık görüşlerin ilk etapta 7 gün süreyle durdurulduğu kaydedilen açıklamada, Mahkemelerde davaları devam edenler için avukat görüşmeleri tedbirler çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

banner341
BEYARMUDU BÖLGESİNDEN BİR GARDİYAN GARANTİNADA... 7. GÜN PCR TESTİ DE NEGATİF 

Ülkede yaşanan yerel bulaş riskinden kaynaklı cezaevinde çalışan ve riskli bölgelerden biri olan Beyarmudu bölgesinde ikamet eden bir gardiyanın PCR testinin yapıldığı ve 7. Gün testinin de negatif olarak kesinleşmiş olmasına rağmen hiçbir riske mahal vermemek için karantina sürecini tamamlamasın beklendiği kaydedildi. 

İçişleri Bakanlığı olarak halk sağlığının korunması yönünde her zaman sağlık uzmanlarının öneri ve görüşlerine uygun şekilde tüm tedbirlerin özellikle de merkezi cezaevinde ilk günden itibaren çok dikkatli ve titiz şekilde uygulandığı vurgulandı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar. Cezaevinde gerekli her türlü tedbir alınmıştır.  Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi saygılarımızla rica eder, Merkezi Cezaevinde sağlık tedbirleri açısından bir sıkıntımız olmadığını tüm kamuoyuna bildiririz.”

banner360
Son Güncelleme: 08.09.2020 13:12
Anahtar Kelimeler:
Covid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Er Allahverdi Kılıç Anıldı
Şehit Er Allahverdi Kılıç Anıldı
38 Yaşındaki Bui Chi Linh Ve 15 Yaşındaki Merthoca Kayıp
38 Yaşındaki Bui Chi Linh Ve 15 Yaşındaki Merthoca Kayıp
Gazimağusa - Dipkarpaz Anayolunda Bakım Ve Onarım Çalışması Var
Gazimağusa - Dipkarpaz Anayolunda Bakım Ve Onarım Çalışması Var
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Olağan Genel Kurulu 10 Ekim'de Yapılacak…
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Olağan Genel Kurulu 10 Ekim'de Yapılacak…
Haksen, Sendikal Platforma Destek Verdi
Haksen, Sendikal Platforma Destek Verdi
Bağımsızlık Yolu: “küçük Esnafın Ve Özel Sektörün Sağlıktaki Kaosun Bedelini Ödemeye Takati Yok”
Bağımsızlık Yolu: “küçük Esnafın Ve Özel Sektörün Sağlıktaki Kaosun Bedelini Ödemeye Takati Yok”
KTÖS ve KTOEÖS Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı
KTÖS ve KTOEÖS Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı
Fizyoterapi Günü etkinlikleri iptal edildi
Fizyoterapi Günü etkinlikleri iptal edildi
Kar-iş, Hükümeti Anayasaya Ve Kurallarına uymaya davet etti
Kar-iş, Hükümeti Anayasaya Ve Kurallarına uymaya davet etti
Kuzey Kıbrıs Turing Ve Otomobil Kurumu faaliyetlerini erteledi
Kuzey Kıbrıs Turing Ve Otomobil Kurumu faaliyetlerini erteledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim