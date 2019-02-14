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Cezaevi Danışma Kurulu Merkezi Cezaevi ile ilgili raporunu İçişleri Bakanlığı’na sundu

 

Cezaevi Danışma Kurulu Merkezi Cezaevi ile ilgili raporunu İçişleri Bakanlığı’na sundu

 

14 Şubat 2019 Perşembe 15:28
Cezaevi Danışma Kurulu Merkezi Cezaevi ile ilgili raporunu İçişleri Bakanlığı’na sundu

Cezaevi Danışma Kurulu’nun  Merkezi Cezaevi ile ilgili hazırladığı raporunu İçişleri Bakanlığı’na sunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat ‘ta  cezaevini ziyaret ederek geniş kapsamlı incelemelerde bulunan Kurul, bazı basın yayın organlarında cezaeviyle ilgili dile getirilen iddiaları araştırdı.

Rapora göre, “cezaevinde cinsel ilişki, baskı, şiddet ya da taciz yok”.

Kurul Başkanı Erkan Tekeli tarafından hazırlanan raporda koğuşlardaki banyoda haftada üç kez sıcak su bulunduğu  ve yapılan  araştırma sonucunda vicdani retçi Halil Karapaşaoğulları’nın bir röportajında iddia ettiği gibi cezaevi koğuşlarında kırık cam ya da pencere bulunmadığının  tespit edildiği yer aldı.

Cezaevindeki bazı demirbaşların kırık ve kullanılmaz olduğu belirtilen raporda, tutuklu ve mahkumların var olanları da korumadığına dikkat çekildi.

Raporda yeni cezaevinin tamamlanarak bir an önce yürürlüğe girmesi ve gardiyanların da daha çağdaş ortamda hizmet vermesinin sağlanması gerektiği de vurgulandı.

 “YEMEKLERDEN ŞİKAYET YOK, MEMNUNİYET VAR”

Tutuklu ve mahkumların cezaevindeki yemeklerden herhangi bir şikayeti olmadığı, hatta aksine çok memnun kaldıkları belirtilen raporda, yemeklerin diyetisyenin listesi çerçevesinde tutuklu ve mahkumlara özel, tamamen ambalajlı ve hijyen koşullarında servis edildiğine dikkat çekildi.

“KANTİNDEKİ FİYATLAR PİYASADAN PAHALI DEĞİL”

Cezaevi Danışma Kurulu raporunda Merkezi Cezaevi’ndeki kantinde de inceleme yapıldığı ve satılan ürünlerdeki fiyatların piyasadan farklı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Berber ve kütüphane salonunun temiz ve yeterli olduğunun altı çizilen raporda, kadın koğuşunun  diğer bölümlerin aksine çok  temiz, düzenli ve hijyen olduğu ifade edildi.

“TUTUKLULARI TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRMADA ÖNEMLİ FAALİYETLER”

Tutuklu ve mahkumların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik faaliyetleri de mercek altına alan Kurul, bu çerçevede cezaevinde son yıllarda önemli faaliyetler yapıldığını vurguladı.

Yapılan incelemeler sonucunda berberlik, seramik atölyesi, dülger atölyesi, ciltleme atölyesi ve çamaşırhane gibi yerlerde çok sayıda mahkumun çalıştığı ve topluma yeniden kazandırılmak adına zanaat öğrendikleri tespit edildi.

Raporda, bu çerçevede Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile işbirliğinde 9 farklı alanda meslek edinme projesinin devam ettiğine de dikkat çekildi.

“CİNSEL İLİŞKİ, BASKI, ŞİDDET YA DA TACİZ YOK”

Tutuklu ve mahkumlar arasında cinsel ilişki yaşandığı yönündeki iddiaları da araştıran ve bu iddiaların gerçek dışı olduğunu tespit eden Cezaevi Danışma Kurulu, bu konuda görüşlerini aldığı tutuklu ve mahkumların da iddiaları yalanladığını açıkladı.

Cezaevinde tutuklu ve mahkumlar arasında baskı, şiddet ve ya da tacizin yaşanmadığına dikkat çeken Kurul, sağlık şikayeti olan tutuklular için cezaevine doktor getirildiğini de vurguladı.

DANIŞMA KURULU BAKANLIK’A ÖNERİLERİNİ DE SUNDU

Yapılan bu tespitler yanında, Merkezi Cezaevi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’na önerilerini de sunan Cezaevi Danışma Kurulu,  yeni cezaevinin tamamlanarak bir an önce yürürlüğe girmesi ve gardiyanların da daha çağdaş ortamda hizmet vermesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

“MADDİ İMKANI YETERSİZ TUTUKLULAR”

Maddi imkanı yetersiz tutukluların kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bütçe olanakları çerçevesinde imkan yaratılmasını talep eden Kurul, cezaevi tabibinin de haftada 2 gün yerine en az 4 gün gidebilmesine olanak sağlanması, 21 yaş altı bölümündeki tutuklu ve mahkumlara, bulaşıcı hastalıklar ve hijyen kuralları konularında, konusunda uzman kişiler tarafından eğitim verilmesi, özellikle genç mahkumlara, mahkumiyetleri sonrası sosyal hayata uyum sağlayabilmeleri için cezaevi içerisinde psikolojik danışma hizmetlerinin artırılması ve yeni cezaevi koşullarına uyumu kolaylaştırmak için komisyon oluşturulması ve gardiyanlara hizmet içi eğitim koşullarının hayata geçirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Cezaevi yönetimi de Cezaevi Danışma Kurulu’nun sunduğu rapor doğrultusunda gerekli çalışmalara başladı.

Son Güncelleme: 14.02.2019 18:34
Anahtar Kelimeler:
Cezaevi Danışma Kurulu
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